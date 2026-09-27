‘Try After Some Time’चा फटका! पुणे पदवीधर-शिक्षक मतदार नोंदणी रखडली, अंतिम तारीख आज, पण पोर्टल कालपासूनच बंद

पौड : पुणे पदवीधर आणि शिक्षक या दोन्ही विधानपरिषद मतदारसंघाच्या आगामी निवडणुकीसाठी संकेतस्थळावर (पोर्टल) नवीन मतदार नोंदणीची अंतिम तारीख रविवार (ता.27 सप्टेंबर) दुपारी बारा वाजेपर्यंत होती. परंतु 26 तारखेलाच रात्री नोंदणी बंद केल्याने अनेक मतदार नोंदणीपासून वंचित राहिले आहेत. शनिवारीही दिवसभर तांत्रिक बिघाडामुळे संकेतस्थळ दिवसभर बंद पडले. ट्राय आफ्टर समटाईम'च्या संकेतस्थळाच्या मेसेजने नवे मतदार बेजार झाले होते. त्यामुळे आमची मतदार नोंदणी होणार की नाही अनेकांना प्रश्न पडला आहे..भारत निवडणूक आयोगाने या दोन्ही मतदारसंघाच्या ऑनलाइन मतदार नोंदणीसाठी दि. 27 सप्टेंबर दुपारी बारा वाजेपर्यंत मुदत दिली होती. वास्तविक पदवीधर आणि शिक्षक मतदार नावनोंदणी करताना नवमतदारांना संकेतस्थळावर अनेक अडचणीचा सामना करावा लागला. जानेवारी 2026 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मतदार यादीनुसार पुणे विभागात 3 लाख 7 हजार 823 पदवीधर आणि 51 हजार 750 शिक्षक मतदार आहेत..Konkan Railway: मुंबई-गोवा प्रवासासाठी कोकण रेल्वेचा नवा पर्याय, विशेष गाड्यांची घोषणा; पाहा वेळापत्रक आणि थांबे.संकेतस्थळावर नवीन मतदार नोंदणीसाठीचे लॉगिन करून त्याचा ओटीपी मोबाईलवर आल्यानंतर आवश्यक ती माहिती भरावी लागत होती. आयोगाच्या सूचनेनुसार फोटो, सहीचा नमुना, शैक्षणिक पात्रता, रहिवास पुरावा आदी कागदपत्रे पीडीएफ फाईलमध्ये घेऊन डाउनलोड करावी लागत होती. त्यानंतर ही नावनोंदणी पूर्ण होत होती..परंतु संकेतस्थळावर मोबाईल नंबर टाकून लॉगिन होण्यासाठीच अडथळे येत होते. बऱ्याच वेळा लॉगिन झाले नाही. मोबाईलवर आलेल्या ओटीपीचे व्हेरिफिकेशनच होत नव्हते.ओटीपी व्हेरिफिकेशन होत नसल्याने अनेक इच्छुकांना मतदार नोंदणी करता आली नाही. काहींनी शनिवारी रात्रीही नोंदणीचा प्रयत्न करूनही त्यांना अपयश आले. ट्राय आफ्टर समटाईम'च्या मेसेजने मतदार बेजार झाले होते..जयगड-चिपळूण-सातारा महामार्गाला वेग, ९८ किलोमीटरच्या मार्गाच्या अहवालाची प्रक्रिया; सल्लागार नियुक्तीसाठी निविदा.त्यामुळे रविवारी सकाळी पुन्हा नोंदणीचा करण्यासाठी संकेतस्थळ उघडले असता रजिस्ट्रेशन क्लोजड हे ठळक अक्षरात लिहून त्याखाली रजिस्ट्रेशन क्लोज ऑन 27 सप्टेंबर दुपारी बारा अशी सूचना लिहिली आहे. म्हणजे रविवारी बारापर्यंत वेळ असतानाही त्यापूर्वीच नोंदणी बंद करण्यात आल्याने अनेकांचा हिरमोड झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.