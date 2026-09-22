लोगो : पुणे विभाग पदवीधर निवडणूक
महायुतीकडून लाड यांची चर्चा; ‘मविआ’कडून उमेदवाराचा शोध
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून हर्षदा देशमुख, भैय्यासाहेब माने यांचीही नावे चर्चेत
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २२ : पुणे विभागातील शिक्षक, पदवीधर निवडणूक जाहीर झाली आहे. महायुतीकडून पदवीधर मतदारसंघातून शरद लाड यांच्या नावाची चर्चा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे समर्थक भैय्यासाहेब माने (कोल्हापूर) व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून माजी सनदी अधिकारी प्रभाकर देशमुख यांची कन्या हर्षदा देशमुख याही पदवीधर मतदारसंघातून इच्छुक असल्याचे कळते.
मागील वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणूक लढवलेले अरुण लाड भाजपवासी झाले, यामुळेच ते महायुतीकडून प्रबळ दावेदार मानले जात आहेत. पण दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून हसन मुश्रीफ यांनीही दावा केला आहे. महाविकास आघाडीमधील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडूनही इच्छुक आहेत. पण अद्याप कोणाला उमेदवारी द्यायची, याबाबत शोध सुरू आहे.
पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक लढवण्याबाबत महाविकास आघाडीकडून अद्याप कोणतीही तयारी दिसत नाही. पदवीधर मतदारसंघातून कोण, याबाबत महाविकास आघाडीकडून चाचपणी सुरू आहे. विद्यमान आमदार अरुण लाड यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातून भाजपत प्रवेश केल्याने त्यांच्या ठिकाणी महाविकास आघाडी कोण उमेदवार देणार, याबाबत अद्याप पक्षाकडून कोणतीही भूमिका जाहीर केली नाही. पुणे, कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यातील इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. मागील निवडणुकीत अरुण लाड यांनी भाजपचे पृथ्वीराज देशमुख (सांगली) यांचा पराभव केला होता. पण आता अरुण लाड यांचे चिरंजीव शरद लाड यांना महायुतीकडून उमेदवारीची दाट शक्यता आहे. तर विरोधक महाविकास आघाडीचे चित्र दोनच दिवसांत समोर येणार आहे.
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जिल्ह्यात पदवीधरचे ३७ हजार ९५७ मतदार
सोलापूर जिल्ह्यात पदवीधरचे ३७ हजार ९५७ मतदार आहेत. या निवडणुकीसाठी २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध होईल. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख ६ ऑक्टोबर आहे. अर्जांची छाननी ७ ऑक्टोबर, तर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख ९ ऑक्टोबर आहे. मतदान २३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ४ या वेळेत होईल. मतमोजणी २७ ऑक्टोबर रोजी करण्यात येणार आहे.
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मतदारसंख्येत भर पडणार
पदवीधर मतदारसंघात जिल्ह्यात ३७ हजार ९५७ तर शिक्षक मतदारसंघात १३ हजार १३६ मतदार आहेत. ६ ऑक्टोबर रोजी उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत असल्याने सप्टेंबर अखेरपर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. त्यानंतर अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. निवडणूक कार्यालयांकडून मतदार नोंदणी अर्ज स्वीकारण्यात येत असल्याने मतदारसंख्येत आणखी भर पडणार आहे.
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