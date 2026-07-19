Pune Gram Panchayat: थेऊर ग्रामपंचायत फेर आरक्षण सोडतीवर मोठा वाद; १७ जुलैची नोटीस,परंतु सभा नाही, १८ जुलैची आरक्षण प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात!

थेऊर : हवेली तालुक्यातील थेऊर ग्रामपंचायतीच्या आगामी निवडणुकीसाठी झालेल्या वॉर्ड फेर आरक्षण प्रक्रियेवरून मोठा वाद निर्माण झाला असून, संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर ग्रामस्थांनी गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. १२ जून २०२६ रोजी झालेल्या आरक्षण सोडतीनंतर वॉर्ड क्रमांक ४ च्या आरक्षणावर हरकत दाखल झाली होती. त्यानंतर प्रांताधिकारी स्तरावर सुनावणी होऊन अपर तहसीलदारांनी वार्ड क्रमांक ४ मधील फेर आरक्षणाबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला.मात्र,राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार १० जुलैपर्यंत अंतिम आरक्षण जाहीर होणे अपेक्षित असतानाही थेऊरची अंतिम आरक्षण यादी प्रसिद्ध झाली नव्हती..दरम्यान,पत्र क्र.ग्रामपंचायत/कावि/६९/२०२६, दि.१५/०७/२०२६ चे अपर तहसीलदार तृप्ती कोलते यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र १६ जुलै रोजी सायंकाळी ६ वाजता,सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.या पत्रात १७ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता विशेष ग्रामसभा घेऊन फेर आरक्षण सोडत होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.तसेच ग्रामसभेच्या अध्यक्षपदी लोणी काळभोर मंडलाधिकारी लक्ष्मण बांडे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा उल्लेख होता.मात्र,संबंधित मंडलाधिकारी लक्ष्मण बांडे यांना दूरध्वनीद्वारे विचारणा केली असता,मला या ग्रामसभेबाबत कोणताही लेखी अथवा तोंडी आदेश मिळालेला नाही,असे सांगितल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.परिणामी,१७ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता,ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा झाले परंतू ग्रामपंचायत प्रशासनाने अशा कोणत्याही ग्रामसभेची माहिती अथवा पत्र प्राप्त झाले नसल्याचे सांगितले,त्यामुळे त्यादिवशी कोणतीही ग्रामसभा आयोजित करण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले.त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये मोठा संभ्रम आणि संताप निर्माण झाला..यानंतर १७ जुलै रोजी सायंकाळी सुमारे ६.३० वाजल्यानंतर ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या नोटीस फलकावर १८ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता विशेष ग्रामसभा होणार असल्याची नवीन सूचनापत्र तोच जा.पत्र क्र.ग्रामपंचायत/कावि/६९/२०२६ असलेले फक्त दि.१७/०७/२०२६ असलेली लावण्यात आली.त्यानंतर रात्री ८ वाजता दवंडी देऊन ग्रामस्थांना माहिती देण्यात आली.त्यानुसार १८ जुलै रोजी मंडलाधिकारी लक्ष्मण बांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभा घेण्यात आली आणि फेर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे..मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान नागरिक व अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक वाद झाला.परिस्थिती तणावपूर्ण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.अनेक ग्रामस्थांनी तात्काळ हरकती नोंदवून त्या ग्रामसभेच्या इतिवृत्तात समाविष्ट करण्याची मागणी केली.तसेच संपूर्ण फेर आरक्षण प्रक्रियेला आव्हान देणार असल्याचा इशाराही दिला.ग्रामस्थांनी आणखी गंभीर आरोप करत,प्रत्यक्ष ग्रामसभेत आरक्षणाची सोडत काढण्यात आलीच नाही,तर वार्डनिहाय आरक्षणाची संपूर्ण यादी आधीच तयार करून आणण्यात आली होती आणि सभागृहात केवळ तिचे वाचन करण्यात आल्याचा दावा केला.कोणतीही सविस्तर चर्चा,हरकतींवरील विचार किंवा प्रत्यक्ष सोडत प्रक्रिया न करता केवळ औपचारिकता पार पाडण्यात आल्याचा आरोपही नागरिकांनी केला.यावेळी अनेक ग्रामस्थांनी उभे राहून आरक्षण प्रक्रियेचा निषेध नोंदविला..याशिवाय ग्रामस्थांनी ग्रामसभा घेण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले.ग्रामसभेची सूचना किमान तीन दिवस आधी दवंडी व अन्य माध्यमांतून नागरिकांना माहिती देणे आवश्यक असताना,केवळ एक दिवस आधी सायंकाळी नोटीस लावून दुसऱ्याच दिवशी ग्रामसभा घेण्यात आल्याने संपूर्ण प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.तर काही ग्रामस्थांनी तासाभराच्या गोंधळात काय झाले आणि काय नाही हे कळालेच नाही,असे सांगितले.याबाबत निवडणूक अधिकारी तथा ग्रामसभेचे अध्यक्ष लक्ष्मण बांडे यांच्याकडे प्रतिक्रिया मागितली असता, "या प्रकरणातील माझे संपूर्ण म्हणणे ग्रामसभेच्या प्रोसिडिंग रजिस्टरमध्ये नोंदविलेले आहे,"एवढीच प्रतिक्रिया देऊन, मिडिया समोर बोलण्यास नकार दिला.यावेळी ग्रामस्थांनी या सर्व प्रकरणावर विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागणार असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.