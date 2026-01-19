Pune Grand Tour : ‘पुणे ग्रँड टूर’चा आज प्रोलॉग; प्रशासनाकडूनही सायकल स्पर्धेची तयारी पूर्ण

पुणे - ‘पुणे ग्रँड टूर २०२६’ सायकल स्पर्धेला सोमवारी (ता. १९) सुरुवात होत आहे. पहिल्या दिवशी प्रोलॉग होईल. पुणे शहरातील आठ किलोमीटर अंतरावरील रस्त्यावर ही स्पर्धा होईल. प्रोलॉगच्या आधारे पुढील चार दिवस होत असलेल्या स्पर्धेमधील खेळाडूंची क्रमवारी निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे १६४ स्पर्धकांना त्यांचे स्पर्धेच्या सुरुवातीचे स्थान निश्चित करण्यासाठी प्रोलॉग स्पर्धा अतिशय महत्त्वाची आहे. खेळाडूंचा अंतिम सराव झाला असून प्रशासनाकडूनही सायकल स्पर्धेची तयारी पूर्ण झाली आहे..पुण्यात प्रोलॉगला डेक्कन येथील नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले चौकातून दुपारी दीड वाजता सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर संत ज्ञानेश्वर पादुका चौक, कृषी महाविद्यालयाकडून डावीकडे रेंज हिल चौकातून यु-टर्न घेऊन ई-स्क्वेअरहून पुढे कृषी महाविद्यालयापासून पुढे सीओईपी वसतिगृह, जंगली महाराज रस्त्याने डेक्कन जिमखाना बस स्थानक येथे साधारण चार वाजून ३३ मिनिटांनी संपणार आहे. आंतरराष्ट्रीय ‘बजाज पुणे ग्रँड टूर २०२६’ या सायकल स्पर्धेच्या निमित्ताने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात स्पर्धेचे वातावरण अनुभवायला मिळत आहे..शहरातील प्रमुख रस्ते, चौक, उड्डाण पूल आणि प्रवेशद्वारांवर आकर्षक सजावटी करण्यात आल्या आहेत. रांगोळ्या, कलात्मक डिझाइन तसेच सायकलिंगचा संदेश देणारी कलाकृती उभ्या केल्या आहेत. काही ठिकाणी विद्यूत रोषणाई करून सायकलच्या भव्य प्रतिकृती साकारण्यात आल्या असून, स्पर्धा मार्गावरील विद्युत खांबावर आकर्षक रोषणाई करण्यात आली आहे. रविवारी पुणे कॅम्प, औंध, बाणेर, हिंजवडी तसेच पिंपरी - चिंचवड परिसरातील प्रमुख मार्गांवर रस्ते सुशोभीकरण, रंगकाम व सजावटीची कामे अंतिम टप्प्यात होती..या मार्गावर प्रोलॉग स्पर्धानामदार गोपाळ कृष्ण गोखले चौकातून दीड वाजता सुरुवात झाल्यानंतर संत तुकाराम महाराज पादुका चौक, संत ज्ञानेश्वर पादुका चौक, कृषी महाविद्यालयाकडून डावीकडे शासकीय तंत्रनिकेतन आणि पुढे रेंज हिल चौकातून यु-टर्न घेऊन ई-स्क्वेअरमार्गे कृषी महाविद्यालयापासून पुढे सीओईपी वसतिगृह, जंगली महाराज रस्त्याने डेक्कन जिमखाना बस स्थानक येथे साधारण चार वाजून ३३ मिनिटांनी प्रोलॉग स्पर्धा संपणार आहे..प्रोलॉग म्हणजे काय?पुण्यामध्ये शुक्रवारपर्यंत (ता. २३) सायकल स्पर्धेचे चार टप्पे असणार आहेत. चार टप्प्यांमध्ये १६४ खेळाडूंना स्पर्धा मार्गावर सोडण्यासाठी त्यांचा क्रम ठरवणे गरजेचे असते. प्रोलॉग हा प्रामुख्याने वैयक्तिक टाइम ट्रायल प्रकारचा असतो.प्रोलॉग स्पर्धेत प्रत्येक खेळाडूंच्या स्थानावर चार टप्प्यामध्ये स्पर्धेच्या सुरुवातीचे उभा राहण्याचे स्थान निश्चित केले जाणार आहे. एकावेळी १६४ स्पर्धकांना मार्गावर सोडणे शक्य नसते, त्यामुळे त्यांची वेगवेगळी स्थाने निश्चित करून स्पर्धा मार्गावर सोडले जाणार आहे..स्पर्धा दृष्टिक्षेपातसुरुवात - नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले चौक (दुपारी १.३०)शेवट - डेक्कन जिमखाना बस थांबा (दुपारी ४.३३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.