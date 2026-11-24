वेल्हे : पुणे ग्रँड टूर २०२७ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर राजगड तालुक्यातील रस्त्यांच्या विकासासाठी प्रथमच कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध होत असताना, प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांच्या गुणवत्तेबाबत मात्र नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.अडवली–वेल्हे राज्य महामार्गाच्या कामात काही ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे काम होत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक नागरिकांनी केल्या आहेत..नागरिकांच्या सहभागातून सुरू असलेल्या 'राजगड रस्ता गुणवत्ता चळवळी'च्या माध्यमातून रस्त्यांची पाहणी केली असता अनेक त्रुटी निदर्शनास आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जुन्या रस्त्यावरील खराब भागांची योग्य दुरुस्ती न करणे, WMM थराचे आवश्यक रोलिंग व कॉम्पॅक्शन पूर्ण होण्यापूर्वीच BM थर टाकणे, डांबरीकरणापूर्वी रस्त्यावरील धूळ-माती व्यवस्थित साफ न करणे, तसेच रस्त्यावरील चढ-उतार आणि असमानता दूर न करण्याबाबत नागरिकांनी आक्षेप घेतला आहे. काही ठिकाणी डांबरी थराच्या एकसमानतेबाबतही शंका व्यक्त करण्यात आली आहे..याशिवाय, राज्य महामार्ग असल्याने आवश्यक त्या ठिकाणी नियमानुसार रस्त्याचे रुंदीकरण, साईडपट्ट्या आणि इतर आवश्यक सुविधांची तरतूद करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे नागरिकांनी स्पष्ट केले आहे.त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून कामांची तांत्रिक तपासणी करावी. आवश्यकतेनुसार गुणवत्ता चाचण्या घेऊन त्रुटी आढळल्यास संबंधित ठेकेदाराकडून योग्य त्या सुधारणा करून घ्याव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.राजगड तालुक्यातील रस्ते विकास केवळ डांबरीकरणापुरता मर्यादित न राहता दर्जेदार, सुरक्षित आणि दीर्घकाळ टिकणारा व्हावा. जागतिक स्पर्धेच्या निमित्ताने मिळालेली विकासाची संधी निकृष्ट कामांमुळे वाया जाऊ नये. रस्ते विकासाला विरोध नाही, मात्र सार्वजनिक पैशातून होणारे प्रत्येक काम गुणवत्तापूर्णच झाले पाहिजे, अशी ठाम भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे..अडवली ते वेल्हे रस्त्याचे काम सुरू असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कोणतेही अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित रहात नसल्याने रस्ता दर्जेदार होण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात नाहीत अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची कामे होत आहेत या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंता लेखी पत्र देऊन रस्त्याचे परीक्षण करण्यासाठी विनंती करणार आहे . शिवराज शेंडकरसामाजिक कार्यकर्ते दापोडे.शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार ग्रँड टूर रस्त्यांची कामे होत नसल्याचे राजगड तालुक्यातील सुज्ञ नागरिकांच्या निदर्शनात येत असून अनेक ठिकाणी झालेल्या निकृष्ट कामाची पाहणी करून संबंधित ठेकेदारास तात्काळ दुरुस्ती करण्याचे निर्देश वरिष्ठांनी द्यावेत. अन्यथा जनता रस्त्यावर उतरेल. ॲड. नितीन दसवडकर ग्रामस्थ कोदवडी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.