Pune Grand Tour 2027 : पुणे ग्रँड टूर २०२७ अंतर्गत भोर–राजगड–मुळशीतील १७ रस्त्यांसाठी १९७ कोटींची मंजुरी; १३० किमी रस्ते डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार

वेल्हे : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्राताई अजित पवार यांच्या माध्यमातून पुणे ग्रँड टूर २०२७ च्या अंतर्गत भोर - मुळशी - राजगड विधानसभा मतदारसंघातील १७ कामांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १३० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी १९७ कोटी ५ लक्ष रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती भोर राजगड मुळशी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी दिली..आमदार शंकर मांडेकर यांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत १७ कामांना निधी मंजूर झाला असून यामध्ये मुळशी तालुक्यातील ६ कामांमध्ये घोटावडे फाटा ते मुठा रा.मा. ११५ कि.मी २०/०० ते २७/०० मध्ये सुधारणा करणे - १५ कोटी रुपये, मुठा ते कोंढुर रा.मा. ११५ कि.मी २७/०० ते ३३/७०० मध्ये सुधारणा करणे. १४ कोटी रुपये, टायगर पॉइंट ते आंबवणे रा. मा. ११० कि.मी ११/८०० ते २१/८०० मध्ये सुधारणा करणे. १५ कोटी रुपये , घोटावडे फाटा ते भरे रा.मा. १३० कि.मी ०.०० ते २.४०० मध्ये सुधारणा करणे -३ कोटी ६० लक्ष रुपये , कोंढुर फाटा ते जांभळी प्रजिमा-२७ कि.मी ३१/५०० ते ३८/५०० मध्ये सुधारणा करणे. ९ कोटी १० लक्ष रुपये, आहेरवाडी ते निवे प्र.जि.मा. २४ कि.मी. २१/०० ते २८/५०० मध्ये सुधारणा करणे १३ कोटी ७० लक्ष रुपये या रस्त्यांच्या कामांचा समावेश आहे..राजगड तालुक्यातील ५ रस्त्यामध्ये मार्गासणी ते पाबे फाटा रस्ता रा.मा १०६ कि.मी १३/२०० ते २६/२०० मध्ये सुधारणा करणे १२ कोटी रुपये, पाबे फाटा ते वेल्हे रस्ता रा.मा १०६ कि.मी २६/२०० ते ३०/५०० मध्ये सुधारणा करणे . ४ कोटी ३० लक्ष रुपये, पाल खिंड ते खरीव गाव रस्ता प्रजिमा-३३ कि.मी ५/७०० ते १३/५०० मध्ये सुधारणा करणे १३ कोटी २० लक्ष रुपये, खरीव गाव ते वेल्हे रस्ता प्रजिमा-४२ कि.मी ३२/५०० ते ३८/५०० मध्ये सुधारणा करणे १० कोटी ५० लक्ष रुपये, जांभळी ते पानशेत प्रजिमा-२७ कि.मी ३८/५०० ते ४५/००० मध्ये सुधारणा करणे - ८ कोटी ५० लक्ष रुपये मंजूर झाले आहे..भोर तालुक्यातील ६ रस्त्यामध्ये माळवाडी ते जोगवडी रस्ता प्रजिमा -४३ कि.मी ०/००० ते १५/००० मध्ये सुधारणा करणे - १५ कोटी रुपये, जोगवडी ते कांबरे रस्ता प्रजिमा -४३ कि.मी १५/००० ते २३/००० मध्ये सुधारणा करणे १५ कोटी रुपये, कांबरे ते कुरुंजी रस्ता प्रजिमा-४३ कि.मी २३/००० ते ३१/००० मध्ये सुधारणा करणे - १५ कोटी रुपये, कुरुंजी ते डेरे रस्ता प्रजिमा-४३ किमी ३१/००० ते ४०/०० मध्ये सुधारणा करणे - १५ कोटी रुपये, डेरे ते खुलशी रस्ता प्रजिमा - ४३ कि.मी ४०/००० ते ४५/८०० मध्ये सुधारणा करणे - ९ कोटी ६० लक्ष रुपये, खुलशी ते पाल खिंड रस्ता प्रजिमा ३३ कि.मी ०/०० से ५/७०० मध्ये सुधारणा करणे - ८ कोटी ५५ लक्ष रुपये मंजूर झाले असून या सर्व रस्त्यांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया तातडीने होऊन डिसेंबर २०२६ अखेर रस्त्यांची कामे पूर्ण केली जाणार असल्याचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी सांगितले..पुणे ग्रँड टूर २०२६ च्या माध्यमातून गेल्या वर्षीही स्व. अजित पवार यांच्या माध्यमातून भोर, राजगड, मुळशी विधानसभा मतदारसंघातील रस्त्यांच्या कामासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच पीएमआरडीए व जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्रजिमा १६४ पानशेत - मोसे ते मुगाव, प्रजिमा ११२ मुगाव ते ताम्हिणी आणि प्रजिमा २४ आंबवणे ते बार्पे आहेरवाडी या रस्त्याच्या कामासाठी निधी मंजूर होणार असून चालू वर्षी मतदारसंघातील तीनही तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर रस्ते सामाविष्ट झाल्याने भविष्यात पर्यटनाला चालना मिळणार असल्याचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी सांगितले. पुणे ग्रँड टूर २०२७ च्या माध्यमातून मतदारसंघातील रस्त्यांना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, विभागीय आयुक्त शितल तेली - उगले, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण महानगर आयुक्त डॉ अभिजित चौधरी यांनी भरीव निधीची तरतूद केल्याने आमदार शंकर मांडेकर यांनी आभार मानले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.