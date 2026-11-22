पुणे : ‘पुणे ग्रँड टूर’च्या दुसऱ्या पर्वासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राज्यात प्रथमच अशाप्रकारे पथदर्शी प्रयोग राबविण्यात आला आहे. रस्त्यांवरील कमतरता ओळखणे, कोणत्या ठिकाणी किती कामाची गरज आहे, हे दाखवणे आणि काम पूर्ण झालेल्या भागांची नोंद ठेवणे, अशी कामे ‘एआय’च्या माध्यमातून केली जात आहेत. या प्रकल्पाची कामे पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील अन्य प्रकल्पांसाठीही ‘एआय’च्या वापराबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती विभागाचे अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर यांनी दिली..या कामासाठी स्वतंत्र पथक तयार करण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयातून तपासणी आणि कामांवर लक्ष ठेवले जाते. दररोज कामांचा आढावा घेतला जातो. त्यामुळे कोणता रस्ता अधिक खराब आहे, कुठे अजून काम करणे आवश्यक आहे, दुरुस्तीचे स्वरूप किती असावे आणि कोणत्या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे, याची माहिती नियमितपणे मिळत आहे, असेही बाविस्कर म्हणाले..पुण्यात येत्या जानेवारीत पुणे ग्रँड टूरच्या दुसऱ्या पर्वासाठी रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. ३१ डिसेंबरपर्यंत ही कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठेवले आहे. ही स्पर्धा आंतरराष्ट्रीय दर्जाची असल्याने अशा सायकल स्पर्धेसाठी रस्ते तयार करताना केवळ काम पूर्ण झाले की नाही, एवढीच तपासणी पुरेशी नसून, रस्त्याची प्रत्यक्ष स्थिती, त्यावरील त्रुटी आणि दुरुस्तीची गरज यांचीही सातत्याने पाहणी आवश्यक असते. यासाठी रस्त्यांची व्हिडिओद्वारे तपासणीसाठी ‘एआय’ची मदत घेतली जात आहे. ही मिळालेली दृश्य माहिती ‘एआय’च्या मदतीने पाहिली जात आहे. रस्त्यांवरील कमतरता आणि अधिक कामाची आवश्यकता असलेली ठिकाणे या तपासणीतून निदर्शनास येत आहेत..पुणे ग्रँड टूरच्या मार्गांवरील या तपासणीमुळे स्पर्धेसाठी रस्ते तयार करण्याबरोबरच जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या कामांत गुणवत्तेचे आणि आंतरराष्ट्रीय निकषांचे भान राखण्याचा प्रयत्न होत आहे. ‘एआय’ने दाखविलेल्या कमतरतांवर विभागाकडून आवश्यक ती कार्यवाही करून रस्ते स्पर्धेसाठी अधिक सुरक्षित आणि योग्य बनविण्याचे काम सुरू आहे. - भरतकुमार बाविस्कर, अधीक्षक अभियंता, माहिती विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.