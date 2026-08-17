Pune Grand Tour : सायकल स्पर्धेच्या निविदेत प्रशासन एक पाऊल मागे

पुणे - पुणे ग्रँड टूर आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी काढलेल्या निविदेतील अटीशर्तीवरून पथ विभागावर पुन्हा एकदा गंभीर आरोप झाले आहेत. रिस्टेटमेंटच्या निविदेतही गंभीर आरोप झाल्याने ही निविदा रद्द करावी लागली होती. पुन्हा हाच प्रकार या कामात होऊ नये यासाठी प्रशासनाने एक पाऊल मागे घेत अटी शिथिल केल्या आणि निविदेसाठी चार दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे..पुणे शहर व जिल्ह्यात जानेवारी महिन्यात आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा होणार आहे. त्यासाठी पुणे महापालिकेने ८४ किलोमीटरचे रस्ते डांबरीकरण करण्यासाठी चार निविदा काढल्या आहेत. त्यासाठी १२२ कोटी ९९ लाख ९३ हजार ५९२ रुपये इतक्या किमतीच्या निविदा काढल्या आहेत. ही निविदा काढताना राज्य शासनाच्या नियमांशी विसंगत अशा अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या.तसेच काही अटींमध्ये स्पष्टता नसल्याने त्यावरून संभ्रम होऊन ठेकेदार पात्र-अपात्रतेवरून एकमेकांविरोधात तक्रारी झाल्या असत्या.महापालिका प्रशासनाने निविदा भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर या अटींबाबत प्री बीड बैठकीतही हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. पण त्यानंतरही सुधारणा करण्यात आली नव्हती..१५ वर्षांऐवजी ७ वर्षांचे आयुर्मानराज्य सरकारच्या आदेशात काम करताना त्यासाठी १५ वर्षांचे आयुर्मान असलेली यंत्रसामुग्री, वाहने असल्यास निविदा भरता येऊ शकते असा स्पष्ट उल्लेख आहे. पण पुणे महापालिकेने सात वर्षांपर्यंतचे आयुर्मान असलेली यंत्रसामुग्री व वाहने ग्राह्य धरली जातील अशी अट टाकली. ही अट ठरावीक ठेकेदारांच्याच फायद्याची ठरणार असल्याने अनेकजण अपात्र होत होते. शासनाच्या आदेशापेक्षा विसंगत अट टाकण्यात आल्याने यावर हरकत घेण्यात आली..एका ठिकाणी डांबराचा प्लांट स्वमालकीचा किंवा रजिस्टर केलेल्या भाडेकरारावर असला पाहिजे अशी अट होती, तर दुसरीकडे स्वमालकीचा प्लांट पाहिजे अशी अट टाकली. त्यावरून संभ्रम निर्माण झाला होता. यासंदर्भात गंभीर आरोप करत आयुक्त व महापौर यांच्याकडे पुराव्यांसह तक्रार करण्यात आली. आज निविदा भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. पण पुन्हा आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता गृहीत धरून या अटी शिथिल केल्या. यंत्रसामुग्री व वाहनांचे सुधारित प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी म्हणून निविदेला चार दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे..‘पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेच्या कामाच्या निविदेबाबत आक्षेप आले होते. त्यामुळे सुधारित प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी निविदेला चार दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.’- राजेश बनकर, प्रमुख, पथ विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.