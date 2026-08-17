पुणे

Pune Grand Tour : सायकल स्पर्धेच्या निविदेत प्रशासन एक पाऊल मागे

पुणे शहर व जिल्ह्यात जानेवारी महिन्यात आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा होणार आहे.
pune grand tour cycle competition

pune grand tour cycle competition

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुणे ग्रँड टूर आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी काढलेल्या निविदेतील अटीशर्तीवरून पथ विभागावर पुन्हा एकदा गंभीर आरोप झाले आहेत. रिस्टेटमेंटच्या निविदेतही गंभीर आरोप झाल्याने ही निविदा रद्द करावी लागली होती. पुन्हा हाच प्रकार या कामात होऊ नये यासाठी प्रशासनाने एक पाऊल मागे घेत अटी शिथिल केल्या आणि निविदेसाठी चार दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.

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