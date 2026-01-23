Pune Grand Tour Viral Video: रेस थांबली, ताल सुरू झाला! ‘नटीनं मारली मिठी’ने विदेशी सायकलपटूंना लावलं वेड

पुणे ग्रँड टूर या सायकलिंग स्पर्धेच्या शेवटच्या चौथ्या दिवसाने एक अतुलनीय प्रसंग घडवला. 'नटीनं मारली मिठी' हे अत्यंत आवडते गाणे ऐकून परदेशी सायकलपटूंना पूर्णपणे मोहित केले. या गाण्याच्या तालावर त्यांनी उत्साहाने नाच केला..स्पर्धेचा आजचा अंतिम भागस्पर्धेचा आजचा अंतिम भाग आहे. व्हिडिओमध्ये सायकलपटूंनी जोरदार थिरकणे दाखवले. प्रवासादरम्यान उत्साही संगीत सुरू झाले आणि त्यासोबत नृत्याला सुरुवात झाली, ज्याने सर्वांचे लक्ष आकर्षित केले. विदेशी खेळाडूंनी या थिरकणाऱ्या धुनीला साथ देऊन अप्रतिम नृत्य सादर केले..व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरलाहा अनोखा प्रसंग असलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरला. हजारो दर्शकांनी तो पाहिला आणि आवड दाखवली. 'नटीनं मारली मिठी' हे मराठी गाणे आहे, ज्याच्या आकर्षक बीट्स आणि ऊर्जेने जगभरातील लोकांना खेचले आहे..हजारो सायकलप्रेमी एकत्रितपुणे ग्रँड टूर ही आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धा प्रत्येक वर्षी हजारो सायकलप्रेमींना एकत्रित करते. या स्पर्धेत भारताबरोबरच युरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि आशियाई राष्ट्रांतील अनेक व्यावसायिक सायकलपटू भाग घेतात. चार दिवसांच्या या टूरमध्ये विविध स्तर आहेत, ज्यात डोंगराळ प्रदेशातील अवघड चढाई, वेगवान सपाट रस्ते आणि शहरातील गर्दीचे मार्ग यांचा समावेश होतो. यंदा १५० पेक्षा जास्त सायकलपटूंनी सहभाग घेतला, आणि भारतीय खेळाडूंनीही चांगली कामगिरी बजावली..स्पर्धेची खासियत केवळ प्रतिस्पर्धा नाहीया स्पर्धेची खासियत केवळ प्रतिस्पर्धा नाही, तर स्थानिक संस्कृती, पदार्थ आणि लोकगीतांचा अनुभव देण्यात आहे. पुण्याच्या ऐतिहासिक आणि निसर्गसुंदर स्थळांमधून जाणाऱ्या या टूरमुळे विदेशी खेळाडूंना महाराष्ट्राच्या खऱ्या स्वरूपाची ओळख मिळते. अशा रीतीने खेळ आणि संस्कृतीचा सुंदर मेळ साधून पुणे ग्रँड टूरने पुन्हा एकदा जगातील सायकलपटूंच्या हृदयात खास जागा निर्माण केली आहे..Pune Grand Tour Viral Video: स्पर्धेत उतरू दिलं नाही… तरी सोशल मीडियावर पुणे ग्रँड टूरचे खरे विजेते ठरलेले व्हायरल आजोबा कोण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.