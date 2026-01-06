पुणे

Pune Grand Tour : "सह्याद्रीचा इतिहास जगासमोर मांडताना जनतेचे सहकार्य अपेक्षित"-जिल्हाधिकारी डुडी

District Collector Jitendra Dudi : पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेच्या तयारीसाठी जिल्हाधिकारी डुडी यांनी राजगड ट्रॅकची पाहणी केली. प्रशासनाने जनतेचे सहकार्य आणि स्वच्छता पाळण्याचे आवाहन केले.
District Collector Inspects Pune Grand Tour Cycle Track

District Collector Inspects Pune Grand Tour Cycle Track

Sakal

मनोज कुंभार-वेल्हे
Updated on

वेल्हे (पुणे) : राजगड तालुक्यास छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ऐतिहासिक वारसा असून पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धा आपल्या गावा मधून जात असताना इतिहासाची नवीन पाने लिहली जाणार असून सह्याद्रीचा इतिहास जगासमोर घेऊन जात असताना प्रशासनास जनतेचे सहकार्य अपेक्षित असून परदेशी स्पर्धकांचे स्वागत हे महाराष्ट्राच्या संस्कृती नुसार पारंपारिक पद्धतीच्या खेळांने , ढोल ताशांच्या गजरात करावे मात्र स्वागत करताना शिस्त पाळणे महत्त्वाचे असून स्पर्धेमध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले.

Loading content, please wait...
pune
District Collector
velhe
Rajgad
Sahyadri
Cycling

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com