Pune Grand Tour : "सह्याद्रीचा इतिहास जगासमोर मांडताना जनतेचे सहकार्य अपेक्षित"-जिल्हाधिकारी डुडी

वेल्हे (पुणे) : राजगड तालुक्यास छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ऐतिहासिक वारसा असून पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धा आपल्या गावा मधून जात असताना इतिहासाची नवीन पाने लिहली जाणार असून सह्याद्रीचा इतिहास जगासमोर घेऊन जात असताना प्रशासनास जनतेचे सहकार्य अपेक्षित असून परदेशी स्पर्धकांचे स्वागत हे महाराष्ट्राच्या संस्कृती नुसार पारंपारिक पद्धतीच्या खेळांने , ढोल ताशांच्या गजरात करावे मात्र स्वागत करताना शिस्त पाळणे महत्त्वाचे असून स्पर्धेमध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले..करंजावणे (ता. राजगड) या ठिकाणी पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धा निमित्त सायकल ट्रॅकची पाहणी नंतर आढावा बैठकीचे आयोजन मंगळवार (ता.०६) दुपारी करण्यात आले होते. याप्रसंगी आमदार शंकर मांडेकर, भोरचे उपविभागीय अधिकारी डॉ.विकास खरात, वेल्ह्याचे तहसीलदार निवास ढाणे, वेल्हे तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष किरण राऊत, माजी जिल्हा परिषद सदस्य अमोल नलावडे , माजी अध्यक्ष तानाजी मांगडे , युवक अध्यक्ष संदीप खुटवड, गटविकास अधिकारी संजय ढमाळ, गटशिक्षणाधिकारी संग्राम पाटील, गुलाबराव रसाळ,गोपाळ इंगुळकर, संतोष रेणुसे ,शंकर रेणूसे , आदींसह शासकीय पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते..पुढे बोलताना जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, ही स्पर्धा 40 देशात लाईव्ह दाखवली जाणार असल्याने कोट्यावधी लोक ही स्पर्धा पाहणार असून आपला गाव आपला परिसर स्वच्छ ठेवणे आवश्यक असून स्पर्धेच्या दिवशी जनावरे रस्त्यावर येऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांनी आपापली जनावरे बांधून ठेवणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाची स्पर्धा जनतेच्या सहकार्याने यशस्वीरित्या आपण पार पाडू असा विश्वास डुडी यांनी व्यक्त केला..यावेळी आमदार शंकर मांडेकर म्हणाले ,'जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्याच्या पर्यटनाबाबत मोठे सकारात्मक पाऊस पाऊल उचलले असून शासनाने ज्या पद्धतीने शक्ती पीठ मार्ग रस्त्यांनी जोडला आहे त्याच पद्धतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गडकोट मार्ग हे उच्च प्रतीच्या रस्त्यांनी जोडावे हे जोडल्यास राजगड तालुक्याच्या विकासास मोठा हातभार लागणार असल्याचे प्रतिपादन मांडेकर यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शिक्षक विकास गायकवाड यांनी केले प्रास्ताविक किरण राऊत यांनी केले. तर आभार युवकाध्यक्ष संदीप खुटवड यांनी मांडले..जिल्हाधिकारी डुडी हे उपस्थितांना मार्गदर्शन करीत असताना कुसगाव खिंडीमध्ये सुरू असलेल्या क्रेशर च्या माध्यमातून रात्रभर अवजड वाहनांच्या माध्यमातून खडी क्रेशरच्या अवजड वाहनांची वाहतूक होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यामुळे अत्यल्प कालावधीमध्ये या रस्त्याची दुरावस्था होणार असल्याचे युवकाने निदर्शनास आणून दिले..