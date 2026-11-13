Pune Grand Tour: पुण्यात 20 नोव्हेंबरनंतर रस्ते खोदल्यास चारपट दंड; महापालिका आयुक्तांचा कडक इशारा

पुणे ग्रँड टूर आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील रस्ते आणि पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी पुणे महापालिकेने कडक भूमिका घेतली आहे. स्पर्धेच्या मार्गावर विविध सुविधांसाठी सुरू असलेले खोदकाम 20 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश आयुक्त नवल किशोर राम यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. या मुदतीनंतर खोदकाम केल्यास सध्याच्या शुल्काच्या किमान चारपट दंड आकारण्यात येणार आहे..गुरुवारी (12 नोव्हेंबर) महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त आढावा बैठक झाली. यामध्ये स्पर्धेच्या मार्गावरील चार पॅकेजमधील पायाभूत सुविधा आणि सुशोभीकरणाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. परवानगी मिळूनही विविध यंत्रणांकडून खोदकामाची कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्याबद्दल अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली..Pune News: पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार? एचसीएमटीआर आणि अंतर्गत रिंगरोडसाठी २० नोव्हेंबरची डेडलाइन.31 ऑक्टोबरनंतर नवीन खोदकाम परवानगी बंदMNGL, MSEDCL, दिनेश इंजिनिअरिंग आणि अलाइड डिजिटल यांसारख्या यंत्रणांना मंजूर खोदकामाची कामे 20 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच 31 ऑक्टोबरनंतर नवीन खोदकामासाठी परवानगी न देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे..मुदतीनंतर खोदकाम करणाऱ्या यंत्रणांवर प्रस्तावित धोरणानुसार सध्याच्या शुल्काच्या किमान चारपट दंड आकारला जाणार आहे. संबंधित संस्थांना किती काम पूर्ण करणार, किती कर्मचारी तैनात करणार आणि किती पथके कामावर असणार, याची लेखी माहितीही द्यावी लागणार आहे. रस्ते आणि पदपथांची दुरुस्ती वेळेत व योग्य दर्जाने व्हावी यासाठी महापालिका आपल्या नियुक्त कंत्राटदारांमार्फत ही कामे करून घेण्याचाही विचार करत आहे..Pune Tunnel Project: पुणेकरांचा प्रवास होणार वेगवान! शहरात ३१ किलोमीटरचे भुयारी मार्ग; पुरंदर विमानतळापर्यंत थेट कनेक्टिव्हिटी.रस्त्यांसोबत पदपथांची कामेही पूर्ण करावी लागणारचार पॅकेजमधील कामांचा आढावा घेताना ठेकेदारांना अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि कामगारांची पथके तैनात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. रस्त्यांचे डांबरीकरण, पदपथ बांधणी, कर्बस्टोन बसवणे आणि काँक्रीट दुरुस्ती ही कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.पुढील आढावा बैठकीपर्यंत बहुतांश पॅकेजमधील कामांची प्रगती 36 टक्क्यांपेक्षा अधिक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अंतिम टप्प्यातील पॅकेजसाठी किमान 30 टक्के प्रगती अपेक्षित आहे..केवळ रस्त्याचे डांबरीकरण पूर्ण झाले म्हणजे संबंधित रस्त्याचे काम पूर्ण झाले असे मानले जाणार नाही. पदपथ, कर्बस्टोन, रस्त्यांवरील पांढऱ्या रेषा आणि इतर संबंधित कामेही पूर्ण करावी लागणार आहेत. निर्धारित उद्दिष्ट गाठण्यात अपयशी ठरणाऱ्या ठेकेदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल. निविदेतील अटींनुसार दंडात्मक कारवाई केली जाईल. पुढील आढावा बैठकीपर्यंत समाधानकारक प्रगती न झाल्यास कंत्राट रद्द करण्याचाही इशारा प्रशासनाने दिला आहे..Pune Grand Tour Competition : पुण्यात ७५ किलोमीटर लांबीचे नवे सायकल ट्रॅक उभारणार; महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांचे निर्देश.अतिक्रमणे हटवून पदपथ मोकळे करणारसायकलिंग मार्गावरील पदपथ सलग आणि पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित असावेत, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. यासाठी अनधिकृत अतिक्रमणे, फेरीवाले आणि पादचाऱ्यांच्या मार्गातील अडथळे हटवण्यात येणार आहेत. यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांचे अधिकारी, परिमंडळ उपायुक्त आणि अतिक्रमण विभागाने समन्वयाने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..भित्तिचित्रे, शिल्पे आणि हिरवळीने शहराचे सुशोभीकरणसायकलिंग स्पर्धेच्या मार्गावर शहरी सुशोभीकरण आणि प्लेसमेकिंग उपक्रमही राबवण्यात येणार आहेत. यामध्ये भित्तिचित्रे, शिल्पे, हिरवळीचे पट्टे, नागरिकांसाठी बसण्याची व्यवस्था आणि सार्वजनिक जागांचा विकास यांचा समावेश आहे. रस्ते, चौक, दुभाजक आणि भिंतींचेही सुशोभीकरण केले जाणार आहे..या कामांमध्ये खासगी विकासक आणि प्रायोजकांचाही सहभाग घेतला जाणार असून, निवडक रस्ते, चौक आणि सार्वजनिक जागांचे सुशोभीकरण ते स्वखर्चाने करू शकतील. आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेपूर्वी शहरातील पायाभूत सुविधा सुधारून पुण्याला आधुनिक आणि सुशोभित स्वरूप देण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.