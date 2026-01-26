पुणे

Pune Grand Tour : 'पुणे ग्रॅंड टूर'मुळे सायकलिंग संस्कृतीला नवे बळ; स्पर्धेनंतर सायकलींबाबत चौकशी वाढली

‘पुणे ग्रॅंड टूर’ या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धेमुळे शहरात सायकलिंगविषयी नव्याने उत्साह निर्माण केला.
सकाळ वृत्तसेवा
सौरभ ढमाले

पुणे - ‘पुणे ग्रॅंड टूर’ या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धेमुळे शहरात सायकलिंगविषयी नव्याने उत्साह निर्माण केला. विविध समाज माध्यमांवर सायकलिंगबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. या उत्साहाचा सकारात्मक परिणाम हा शहरातील सायकल बाजारपेठेवर दिसून आला.

स्पर्धेनंतर सायकलींबाबत चौकशी करणाऱ्यांमध्ये वाढ झाली असल्याचे शहरातील सायकल व्यावसायिकांनी सांगितले. एकूणच, ‘पुणे ग्रॅंड टूर’मुळे शहरात सायकलिंग संस्कृतीला चालना मिळाली आहे.

