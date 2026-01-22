Pune Grand Tour Viral Video: स्पर्धेत उतरू दिलं नाही… तरी सोशल मीडियावर पुणे ग्रँड टूरचे खरे विजेते ठरलेले व्हायरल आजोबा कोण?

Pune Grand Tour: पुणे ग्रँड टूर स्पर्धेदरम्यान एका वृद्ध व्यक्तीचा सायकल चालवण्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. या व्हिडिओने सर्वांच्या नजरा वेधल्या असून, त्यातील आजोबांनी आपल्या भावना उघडपणे व्यक्त केल्या आहेत. स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी न मिळालेल्या या व्यक्तीने तरीही सर्वांचे मन जिंकले आहे..या व्हायरल झालेल्या आजोबांचे पूर्ण नाव बाळू हिरामन जवंजाळे असे आहे. त्यांचे वय सुमारे सत्तर वर्षांचे असून, ते दुसऱ्या इयत्तेपासून सायकल चालवत आले आहेत. शिक्षण फक्त तिसरीपर्यंत झालेले, ते पुण्यातील मारुंजी भागात वास्तव्य करतात. सायकलिंग ही त्यांची आवड असून, ते रोजच्या जीवनातही याचा आनंद घेतात..छोट्या घटनेने ते स्पर्धेचे खरे नायकपुणे ग्रँड टूर स्पर्धेसाठी ते उत्साहाने आले होते. मात्र, आयोजकांनी त्यांना भाग घेण्यास मनाई केली. यावर आजोबा म्हणाले, "आता ते म्हणतात भाग घेता येणार नाही. ठीक आहे, मी सायकल लावून स्पर्धा पाहतो." सायकल त्यांना खूप आवडते, आणि त्यामुळे ते निराश न होता स्पर्धेच्या वातावरणात सहभागी झाले. या छोट्या घटनेने ते स्पर्धेचे खरे नायक ठरले..Pune Accidents Spots: पुण्यात मृत्यूचे रस्ते! शहरात ११० ‘ब्लॅक स्पॉट’, कात्रज-हडपसर सर्वाधिक धोकादायक.आजोबांना भरभरून दादसोशल मीडियावर नेटिझन्सनी या आजोबांना भरभरून दाद दिली आहे. एकाने म्हटले, "बाबा, तुम्ही कमाल केलीत. स्पर्धेत न घेतले तरी तुम्हीच असली हिरो आहात." दुसऱ्याने लिहिले, "बॉर्न टू रायडर, आमचे आप्पा!" अशा प्रतिक्रिया येत आहेत. या वयात सायकल चालवणे केवळ शारीरिक व्यायाम नाही, तर जीवनाकडे सकारात्मक नजर टाकण्याचा मार्ग आहे. हे आजोबा शिकवतात की, जर जिद्द, शिस्त आणि स्वतःवर विश्वास असेल, तर वय कधीच अडचण निर्माण करत नाही, असे देखील काहींनी म्हटले आहे..सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ अजूनही व्हायरलअशा व्यक्तींना सन्मान मिळावा, कारण त्या पिढ्यान्पिढ्या प्रेरणा देतात. पुणे ग्रँड टूरसारख्या कार्यक्रमात अशा उत्साही व्यक्तींची उपस्थिती स्पर्धेला नवे आयाम देते. आजोबांच्या या कृत्याने अनेकांना प्रोत्साहन मिळाले असून, सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ अजूनही शेअर होत आहे..स्पर्धेत नसले तरी ते स्पर्धेचे केंद्रबिंदूवयाच्या मर्यादा फक्त मनात असतात. बाळू जवंजाळे यांच्यासारखे व्यक्ती समाजासाठी आदर्श ठरतात. त्यांच्या सायकलिंगच्या आवडीने ते केवळ स्वतः निरोगी राहत नाहीत, तर इतरांनाही प्रेरित करतात. स्पर्धेत नसले तरी ते स्पर्धेचे केंद्रबिंदू बनले. सायकल चालवणे त्यांना आनंद देते आणि जीवनात सक्रिय राहण्यास मदत करते, असे देखील आजोबा म्हणाले..Pune News : पन्नाशी ओलांडलेल्या दांपत्याचा घटस्फोट; क्रौर्याच्या आधारावर न्यायालयाकडून पतीला दिलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.