Pune News : पुणेकरांना सर्दी अन् खोकल्याचा ‘ताप’; घशाचाही वाढला संसर्ग

पुणे - थंड वारे, कोरडी व प्रदूषित हवा या कारणांमुळे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून सर्दी आणि खोकल्याच्या रुग्णांमध्ये वाढ दिसून येत आहे. वातावरणात अचानक वाढलेला गारठा आणि हवामानातील तीव्र बदल यामुळे नागरिकांना विशेषतः घशाचा संसर्ग वाढल्याने रुग्णांना खोकल्यासह घसा खवखवणे, वेदना होणे, कफ पडणे ही लक्षणे जाणवत आहेत. लहान मुलांमध्येही संसर्गाचे प्रमाण दिसून येत आहे..गेल्या दोन आठवड्यापासून वातावरणात थंडी वाढली आहे. डॉक्टरांच्या निरीक्षणानुसार, वाढलेला गारठा आणि कोरडी हवा त्यामुळे घशाचा संसर्ग वाढत आहे. थंडीत त्वचा कोरडी पडते व घशाच्या संसर्गाच्या तक्रारी वाढतात. त्यातच ताप येणे, अंगदुखी, थकवा ही लक्षणे दिसून येत आहेत.याबाबत जनरल प्रॅक्टिशनर डॉ. प्राजक्ता गायकवाड म्हणाल्या, ''सध्या डेंगी किंवा इतर संसर्गजन्य आजारांचे रुग्ण कमी आहेत. परंतु, घशाच्या संसर्गाच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. तसेच श्वसन मार्गातील संसर्ग वाढला आहे. सर्दी, खोकला, कफ याचे रुग्ण वाढले आहेत..त्यासाठी गरम पाण्याने गुळण्या करणे, वाफ घेणे हे प्राथमिक उपाय संसर्ग कमी करण्यास मदत करू शकतात. घरगुती उपचारानंतर ४-५ दिवसांनंतरही आराम न वाटल्यास त्वरित डॉक्टरांना दाखवा, असे आवाहनही डॉ. गायकवाड यांनी केले..काय काळजी घ्याल?हवामानानुसार गरम कपडे परिधान कराशक्यतो कोमट केलेले पाणी प्यासकाळी-सायंकाळी मीठ टाकून कोमट पाण्याने गुळण्या करागरम पाण्याची वाफ घ्या, त्याने सर्दी, श्वसनमार्गातील संसर्ग कमी होतोआइस्क्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिजमधील पाणी पिऊ नकासंसर्ग पसरत असल्याने गर्दीत जाणे टाळाबाहेर जाताना मास्क वापरासाबणाने वारंवार हात धुवा किंवा सॅनिटायझरचा वापर करापुरेशा झोपेबरोबरच गरम सूप, हळदीचे दूध, काढा आणि पौष्टिक आहार घ्याधूळ-धूर असलेल्या ठिकाणी मास्क वापरालहान मुलांना थंडी लागू नये म्हणून गरम कपडे, मोजे, टोपी वापरा.''साधारणपणे सर्दी, फ्लू किंवा हंगामी संसर्गामुळे ताप येतो. मात्र, कधी कधी हा ताप अधिक गंभीर समस्येचे संकेत देऊ शकतो. 'ह्यूमन हर्पिसव्हायरस-६' अर्थात 'एचएचव्ही ६' हा विषाणू दोन वर्षांपर्यंत जवळपास सर्व मुलांना संक्रमित करतो. मुलांना येणारा ताप बहुतेक वेळा साधा असू शकतो. मात्र, तापाबरोबर झटके, अशक्तपणा किंवा अतिशय झोप येणे अशी लक्षणे दिसल्यास तत्काळ वैद्यकीय मदत घ्या.- डॉ. सचिन शाह, बालरोगतज्ज्ञ.