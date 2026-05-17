मी सागरची गर्लफ्रेंड, हळदीच्या कार्यक्रमात राडा; ८ लाखांचा खर्च, लग्न मोडताच वधुची पोलिसात धाव, नवरदेवाला अटक

लग्नाच्या अवघ्या काही तास आधी नवरदेवाच्या जुन्या प्रेमसंबंधांचा पर्दाफाश झाल्याने तरुणीने लग्नास नकार दिला. नवरदेव आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी साखरपुडा आणि लग्नाच्या तयारीसाठी सुमारे आठ लाख रुपयांचा खर्च करण्यास भाग पाडून फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलिसांनी नवरदेवास अटक केली. विश्रांतवाडी पोलिसांनी नवरदेवासह त्याच्या नातेवाइकांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. Pune Groom Arrested After Hidden Relationship Exposed Before Marriage.याप्रकरणी एका तरुणीने (वय २९, रा. धानोरी) फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी सागर सतीश नेटके (रा. धानोरी) यास अटक केली आहे. एका वधू-वर सूचक ग्रुपच्या माध्यमातून दोघांचे लग्न ठरले होते. सागरने इंजिनिअर असल्याचे सांगून तरुणीच्या कुटुंबीयांचा विश्वास संपादन केला. १५ मार्चला थाटामाटात साखरपुडा झाला. त्यासाठी दोन लाख रुपयांचा खर्च मुलीच्या कुटुंबीयांनी केला..शनी अमावस्येला विवाहिता मध्यरात्री मित्रासोबत अघोरी पूजेसाठी शेतात गेली; भोंदूबाबाने दोघांनाही संपवलं, धुळे हादरलं.लग्नाची तारीख १३ मे निश्चित केली होती. सागरच्या घरी ११ मे रोजी हळदीचा कार्यक्रम सुरू होता. त्याचवेळी एका तरुणीने 'मी सागरची गर्लफ्रेंड आहे, तो तुझी फसवणूक करत आहे,' असे सांगितले. लग्नासाठी हॉल बुकिंग, केटरिंग, बस्ता आणि भेटवस्तू, असा आठ लाख ३५ हजार रुपयांचा खर्च केला होता..लग्नाच्या दोन दिवस आधी हळदीचा कार्यक्रम मोठ्या थाटामाटात सुरू असतानाच मंडपात ऐनवेळी नवरदेवाच्या गर्लफ्रेंडने एन्ट्री केली. तिने आपण सागरची गर्लफ्रेंड असल्याचं सांगत वधूला तुझी फसवणूक होतेय असं सांगितलं. यानंतर तरुणाने आपली फसवणूक केल्याचे लक्षात येताच तरुणीने लग्न मोडले. मात्र, हा सर्व खर्च आणि दागिने देण्यास नेटके कुटुंबीयांनी नकार दिला. याप्रकरणी विश्रांतवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.