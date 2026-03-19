पुणे

Pune News : गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर पुण्यात खरेदीचा उत्साह; सराफ बाजारासह वाहन विक्रीतही वाढ

गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने पुण्यात सराफ बाजार, कपडे व वाहन खरेदीला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाल्याने बाजारपेठेत चैतन्य निर्माण झाले.
Festive Rush Boosts Pune Markets

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर शहरात उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. नववर्षाच्या स्वागतासाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर खरेदीला पसंती दिली. विशेषतः सराफ दालनांत ग्राहकांची मोठी गर्दी होती. सकाळपासूनच अनेक दालनांमध्ये खरेदी वाढली होती. सोने-चांदीच्या दागिन्यांची खरेदी शुभ मानली जात असल्याने महिलांचा विशेष उत्साह दिसून आला. पारंपरिक दागिन्यांसह हलक्या वजनाच्या आधुनिक डिझाईन्सनाही चांगली मागणी होती.

Gudi Padwa Festival
Vehicle
Jewellery
festive season
gold and silver

