Pune News : गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर पुण्यात खरेदीचा उत्साह; सराफ बाजारासह वाहन विक्रीतही वाढ

पुणे : गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर शहरात उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. नववर्षाच्या स्वागतासाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर खरेदीला पसंती दिली. विशेषतः सराफ दालनांत ग्राहकांची मोठी गर्दी होती. सकाळपासूनच अनेक दालनांमध्ये खरेदी वाढली होती. सोने-चांदीच्या दागिन्यांची खरेदी शुभ मानली जात असल्याने महिलांचा विशेष उत्साह दिसून आला. पारंपरिक दागिन्यांसह हलक्या वजनाच्या आधुनिक डिझाईन्सनाही चांगली मागणी होती..व्यापाऱ्यांनीही गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने आकर्षक ऑफर्स आणि सवलती जाहीर केल्या होत्या. त्यामुळे ग्राहकांचा ओढा अधिक वाढला. काही ठिकाणी ग्राहकांना टोकन पद्धतीने प्रवेश देण्यात येत होता, तर काही दालनांनी अतिरिक्त कर्मचारी नेमून गर्दीचे व्यवस्थापन केले. सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या दृष्टीनेही विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. या खरेदीमुळे बाजारपेठेत चैतन्य निर्माण झाले होते..शहरातील इतर बाजारपेठांमध्येही खरेदीसाठी गर्दी दिसून आली. नवीन कपडे, घरगुती सजावटीच्या वस्तू, तसेच गुढी उभारण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करण्यात आली. त्यामुळे संपूर्ण शहर सणाच्या उत्साहात रंगलेले दिसत होते..वाहन खरेदीलाही गुढीपाडव्याचा मुहूर्त:गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने वाहनांच्या शोरूममध्येही मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. अनेक नागरिकांनी नवीन वाहन खरेदीसाठी हा शुभ दिवस निवडला. सकाळपासूनच विविध शोरूममध्ये ग्राहकांची वर्दळ वाढली होती. काही ठिकाणी वाहनांच्या डिलिव्हरीसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. शोरूम चालकांनी सणानिमित्त विविध ऑफर्स, सवलती आणि सोईस्कर कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे ग्राहकांचा प्रतिसाद अधिक वाढला. कुटुंबासह येऊन वाहन खरेदी करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय होती. या वाढलेल्या मागणीमुळे वाहन बाजारातही उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते..सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांच्या विक्रीत गेल्या काही दिवसांपासून वाढ होत आहे. सध्या भाव स्थिर झालेले आहेत. गुढीपाडव्याला देखील चांगला प्रतिसाद मिळाला. लग्न सराईच्या निमित्ताने होणारी खरेदी वाढली आहे. येत्या काही दिवसांत त्यात अजून वाढ होईल. यामुळे बाजारपेठेत उत्साहाचे वातावरण आहे.फत्तेचंद रांका, व्यवस्थापकीय संचालक, रांका ज्वेलर्स.पुण्याशी वामन हरी पेठे ज्वेलर्सचे अनेक वर्षांचे अतूट नाते आहे. आम्ही येथे नवीन दालन सुरू केल्यावर आमचे जुने ग्राहक अत्यंत आनंदी झाले, आणि त्यांच्याशी पुन्हा एकदा जोडले जाणे आमच्यासाठी खूप आनंददायी होते. नव्या दालनामध्ये देखील आम्हाला नवीन ग्राहकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यांनी आमच्या दागिन्यांच्या कनेक्शनचे कौतुक केले आणि आमच्यावर विश्वास दाखवला. काळाच्या ओघात हे नाते अधिक दृढ होईल आणि आणखी सकारात्मकपणे वाढत जाईल, असा आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे.तुषार पेठे, भागीदार, वामन हरी पेठे ज्वेलर्स.गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने ग्राहकांकडून खरेदीस मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. मोठ्या हिऱ्यांना चांगली मागणी होती. जागतिक अस्थिरतेच्या वातावरणात देखील हिऱ्यांची मागणी कायम असून त्यात वाढच होत आहे. आकर्षक डिझाईन्स आणि ऑफर्समुळे विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.नरेश लाटे, संचालक, डिझायनर डायमंड्स इंडिया.