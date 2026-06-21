बांधकाम प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीच्या बहाण्याने पावणेनऊ कोटींची फसवणूक पुणे : वेगवेगळ्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केल्यास मोठा परतावा आणि सदनिका देण्याचे आमिष दाखवून एका व्यक्तीची आठ कोटी ८१ लाख ९२ हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी एका व्यावसायिकाने (वय ५७, रा. रेंज हिल्स रस्ता, शिवाजीनगर) यांनी चतुःश्रुंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. याप्रकरणी ड्रीम्स कॉर्पोरेशनचे संचालक रमेश घिसुलाल मेहता, उमेश शशिकांत अंबर्डेकर, हसमुख प्रकाश बांठिया आणि हितेश सुभाष लोंढा या संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादी व्यावसायिक आणि त्यांच्या आईने आरोपींच्या बँकेच्या खात्यात वेळोवेळी ही मोठी रक्कम गुंतवली होती. गुंतवणूक केलेल्या रक्कमेच्या बदल्यात सदनिका देण्याचे सामंजस्य पत्र करूनही आरोपींनी प्रत्यक्षात सदनिका आणि परतावा दिला नाही, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखेच्या सहाय्यक निरीक्षक कल्याणी पाडोळे करत आहेत..हांडेवाडी परिसरात तरुणाच्या डोक्यात वार खूनपुणे : हांडेवाडी परिसरात एका तरुणाच्या डोक्यात वार करून खून केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. आकाश मारुती झांबरे (वय ३१, रा. तालीम चौक, होळकरवाडी, ता. हवेली) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे.या प्रकरणी चुलत भाऊ रवींद्र जालिंदर झांबरे (वय ३८) यांनी काळेपडळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हांडेवाडी येथील जीपीजी ग्रीन व्हिला सोसायटीसमोरील मोकळ्या जागेत ही घटना घडली. आरोपीने आकाश यांच्या डोक्यावर आणि तोंडावर हत्याराने वार केले. त्यात गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त गौहर हसन, परिमंडळ सहाचे उपायुक्त जीवन बेनिवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाला भेट दिली. याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विलास सुतार करत आहेत..टँकरच्या धडकेत २७ वर्षीय महिलेचा मृत्यू; पती जखमीपुणे : भरधाव टँकरच्या धडकेने दुचाकीवरून जाणारी २७ वर्षीय महिला टँकरच्या चाकाखाली आल्याने तिचा मृत्यू झाला. ही घटना हडपसर येथील सय्यदनगर रेल्वे बोगद्याजवळ २० जून रोजी सायंकाळी घडली.नेहा सुमीत उपाध्ये (वय २७, रा. महंमदवाडी, पुणे) असे मृत महिलेचे नाव आहे. या अपघातात तिचे पती सुमीत उपाध्ये (वय २७) हे जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी पोलिसांनी टँकर चालक रामेश्वर देवीदास यमगीर (वय ३२, रा. महंमदवाडी, मूळ रा. यमगिरवाडी, जि. परभणी) याला अटक केली आहे.सुमीत हे त्यांच्या पत्नीसह दुचाकीवरून सातवनगरकडे निघाले होते. त्यावेळी चालकाने टँकर हलगर्जीपणाने चालवून दुचाकीला जोराची धडक दिली. धडक बसल्याने नेहा रस्त्यावर पडल्यानंतर टँकर त्यांच्या अंगावरून गेला. या अपघातात सुमीत यांच्याही दोन्ही हाताला दुखापत झाली आहे. काळेपडळ पोलिसांनी टँकर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..भाऊ पोलिस आयुक्त असल्याचे सांगून ११ लाखांचा गंडापुणे : आपला सख्खा भाऊ पोलिस खात्यात आयुक्त असल्याची बतावणी करून, रेल्वे आणि पोलिस दलात नोकरी देण्याच्या बहाण्याने एका सेवानिवृत्त ज्येष्ठाची ११ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची घटना समोर आली आहे.याप्रकरणी महादेव सखाराम पवार (वय ६३, रा. येरवडा) यांनी येरवडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विन्सेंट जॉन मुनतोडे (वय ६०, रा. लोहगाव, पुणे) असे गुन्हा दाखल झालेल्या संशयिताचे नाव आहे. आरोपीने पवार यांच्या मुलाला शासकीय नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून पाच लाख रुपये रोख आणि सहा लाख रुपये स्वतःच्या व पत्नीच्या बँक खात्यावर हस्तांतरित करून घेतले. दीर्घकाळ उलटूनही मुलाला नोकरी न लावल्याने आणि पैसे परत देण्यास टाळाटाळ केल्याने फसवणूक झाल्याचे पवार यांच्या लक्षात आले. या गुन्ह्याचा तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अंजुम बागवान यांच्या सूचनेनुसार पोलिस उपनिरीक्षक कुंदन सत्रे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.