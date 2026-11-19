पुणे : हडपसर परिसरात लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी झालेल्या ४७ लाख रुपयांच्या घरफोडीचा गुन्हे शाखेच्या युनिट सहाने छडा लावला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी सराईत चोरट्याला अटक करून त्याच्याकडून २५ तोळे सोन्याचे दागिने आणि साडेसात लाख रुपये रोख असा ३८ लाख ५४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. .रोहित ऊर्फ पिल्या प्रवीण पवार (वय २५, रा. म्हातोबाची आळंदी, ता. हवेली) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी चोरट्याने हडपसर येथील नेताजी सुभाष गृहरचना सोसायटीतील एका घराच्या देवघराच्या खिडकीतून आत प्रवेश केला. पूजेसाठी ठेवलेले सोन्याचे दागिने आणि रोकड लंपास केली होती. याप्रकरणी हडपसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..गुन्हे शाखेच्या पथकाने सलग दहा दिवस तांत्रिक विश्लेषण, सीसीटीव्ही फुटेज आणि खबऱ्यांच्या मदतीने आरोपीचा माग काढला. पोलिस कर्मचारी संतोष राठोड यांना मिळालेल्या माहितीवरून पथकाने म्हातोबाची आळंदी येथे सापळा रचून आरोपीला अटक केली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष शेटे, सहाय्यक निरीक्षक संतोष कदम, उपनिरीक्षक आशिष जाधव, अरुणा म्हेत्रे आणि त्यांच्या पथकाने ही कामगिरी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.