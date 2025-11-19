पुणे

Pune Crime : हडपसरमध्ये चार पिस्तुलांसह काडतुसे जप्त, पोलिसांकडून तिघांना अटक; अनेक गंभीर गुन्हे दाखल

Three Notorious Criminals Arrested in Hadapsar : काळेपडळ पोलिसांनी हडपसरमधील महंमदवाडी परिसरात सापळा रचून तीन सराईत गुन्हेगारांना अटक केली असून, त्यांच्याकडून देशी बनावटीची चार पिस्तुले आणि पाच काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत.
पुणे : सराईत गुन्हेगारांकडून देशी बनावटीची चार पिस्तुले आणि पाच काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत. हडपसर भागातील महंमदवाडी परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणी काळेपडळ पोलिसांनी तिघांना अटक केली.

