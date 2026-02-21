पुणे

Pune fire news: क्षणात संसार राख झाला! हडपसरमध्ये मध्यरात्री आग, १९ झोपड्या खाक, कामगार कुटुंबांचे मोठे नुकसान

Hadapsar fire incident update: हडपसर परिसरात मध्यरात्री भीषण आग; १९ झोपड्या जळून खाक, कामगार कुटुंबांचे मोठे नुकसान, आगीचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट
Midnight Inferno in Pune’s Hadapsar: 19 Shanties Reduced to Ashes, Probe Underway

Midnight Inferno in Pune’s Hadapsar: 19 Shanties Reduced to Ashes, Probe Underway

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे : नागरिक गाढ झोपेत असताना पुण्यातील हडपसर भागात एक मोठी आग लागल्याची घटना घडली. लोहिया उद्यानाजवळ रांका ज्वेलर्सच्या पाठीमागे मजूर व कामगारांच्या वस्तीत पत्र्याचे व बांबू शेड असलेल्या एकूण १९ झोपड्या पूर्णपणे आगीत भस्मसात झाल्या. या झोपड्यांमधील सर्व घरगुती सामान व संसारोपयोगी वस्तूही जळून राख झाल्या.

Loading content, please wait...
pune
fire
Fire Accident
fire case

Related Stories

No stories found.