पुणे : हार्मोनल असंतुलन, उपाययोजनांविषयी उद्या वेबिनार

पुणे : सकाळ माध्यम समूहातील ‘सकाळ सोशल फाउंडेशन’च्या we are in this together या मोहिमेअंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील किशोरवयीन मुली आणि पालकांसाठी ‘किशोरवयीन मुलींमधील हार्मोनल असंतुलन आणि समस्या व उपाययोजना’ याविषयी शुक्रवारी (२४ सप्टेंबर) दुपारी चार वाजता प्रसिद्ध स्त्रीरोग - प्रसूतीतज्ज्ञ व आयव्हीएफ तज्ज्ञ डॉ. सुप्रिया पुराणिक यांचा मोफत मार्गदर्शनपर झूम वेबिनार होणार आहे.

किशोरवयीन मुलींमध्ये आजकाल शरीरातील हार्मोनल असंतुलनामुळे पीसीओडी किंवा पीसीओएसचे प्रमाण वाढत असल्याचे आढळत आहे. या समस्येमुळे मासिकपाळीची अनियमितता, वजन वाढणे, विवाहानंतर गर्भधारणेमध्ये दोष निर्माण होऊन वंध्यत्व अशा अनेक समस्या उद्‍भवतात. त्यावर वेळीच वैद्यकीय उपचार करणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा: आटपाडी : शुध्द पाणी विट्याला लागते; आटपाडीला का नको?

या वेबिनारच्या माध्यमातून खालील बाबींवर मार्गदर्शन होईल.

पीसीओडी व पीसीओएसची लक्षणे व समस्या

शरीरातील हार्मोनल असंतुलनाची कारणे

हार्मोन्सचे संतुलन राखण्यासाठी योग्य जीवनशैली

सकस आहाराचे महत्त्व

महत्त्वाच्या वैद्यकीय तपासण्या आणि उपचार

सहभागाविषयी...

वेबिनारमध्ये सहभागी होण्यासाठी खालील लिंक किंवा क्यूआर कोड ओपन करून नोंदणी करू शकता. नोंदणी केल्यानंतर आपल्या ईमेल आयडीवर झूम वेबिनारची लिंक, आयडी व पासवर्ड मिळेल.

लिंक : www.waitt.in/register-now/