Pune News : एचसीएमटीआरच्या कामाचा नोव्हेंबरमध्ये प्रारंभ

पुणे - पुण्यात गेल्या ४० वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेला उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गाच्या (एचसीएमटीआर) दोन टप्प्यांचे काम नोव्हेंबर महिन्यात सुरू होईल, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र, या मार्गाचा प्रकल्प आराखडा डिसेंबरपर्यंत तयार होणार असताना त्यापूर्वीच काम कसे सुरू होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, या दोन टप्प्यांमध्ये सिंहगड रस्ता आणि विमाननगर या भागात काम सुरू होणार आहे. .पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी ४३ किलोमीटर लांबीचा वर्तुळाकार उन्नत मार्ग तयार केला जाणार आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घालून पुढील अडीच वर्षांत हा एचसीएमटीआर प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकल्पासाठी टीपीएफ इंजिनिअरिंग प्रा. लि. या सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे.या सल्लागाराकडून या रस्त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तीन महिन्यांत दिला जाणार आहे. सध्या यावर काम सुरू आहे. यासंदर्भात आज (ता. २९) बैठक पार पडली आहे. यावेळी सभागृहनेते गणेश बिडकर, मुख्य अभियंता दिनकर गोजारे, राजेश बनकर आदी अधिकारी उपस्थित होते..या मार्गावर काम सुरू होणारटप्पा एकपहिल्या टप्प्यात सिंहगड रस्त्यावरील पु. ल. देशपांडे उद्यान नवश्या मारुती मंदिरापासून पुढे सारसबाग खंडोबा मंदिर, कालवा ओलांडून नाला गार्डन मधून व्होल्गा चौक असा मार्ग असेल. या दरम्यान उड्डाणपूल आणि त्यावर मेट्रो असणार आहे. त्यापद्धतीने हा उन्नत मार्ग उभारला जाईल. व्होल्गा चौकातून हडपसरच्या दिशेने मेट्रो जाईल आणि एचसीएमटीआरचा मार्ग सातारा रस्त्याने बिबवेवाडी चौक, गंगाधाम चौक, लुल्लानगर असा एकूण १० किलोमीटरचा पहिला टप्पा असणार आहे..दुसरा टप्पादुसऱ्या टप्प्यात विमाननगर फिनिक्स मॉलच्या मागून नवीन विमानतळ रस्ता, एअरो मॉलच्या मागून, ५०९ चौक, खुले कारागृह, विश्रांतवाडी चौक, बॉम्बे सॅपर्स असा सुमारे १२ किलोमीटरचा मार्ग आहे. विश्रांतवाडी चौकात उड्डाणपूल उभारला जाणार असला तरी तेथे मेट्रोच्या मार्गासाठी स्वतंत्र जागा ठेवण्यात आली आहे. त्यावरून एचसीएमटीआर व मेट्रोचे मार्ग जाणार आहेत. त्यामुळे उड्डाणपुलाचा अडथळा ठरणार नाही..‘या प्रकल्पाचा डीपीआर डिसेंबर महिन्यात तयार होणार असला तरी पूर्वीच्या डीपीआरमध्ये व यात फार फरक असणार नाही. ज्या ठिकाणी महापालिकेचा रस्ता अस्तित्वात आहे तेथे आम्ही प्राधान्याने काम करणार आहोत.’- नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.‘एचसीएमटीआरचे काम वेगात पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारच्या ताब्यातील जागांवर महापालिकेला कामाची परवानगी दिली जाणार आहे. सर्व विभागांसाठी मुख्यमंत्र्यांकडून एकच आदेश काढला जाणार आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या जागांचाही विषय मार्गी लागेल.’- गणेश बिडकर, सभागृहनेते, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.