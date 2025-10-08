PMC Update : कोथरूड परिसरात पोटदुखी, उलट्या, जुलाबाची साथ; पाणी उकळून पिण्याचे आवाहन

कोथरूड/मयूर कॉलनी : कोथरूड आणि बावधन परिसरातील उजवी भुसारी कॉलनी, डावी भुसारी कॉलनी, इंदिरा शंकरनगरी, वेदभवन परिसर, सौदामिनी, मोकाटेनगर या भागांतील नागरिकांना उलट्या, जुलाब आणि पोटदुखीचा त्रास होत आहे. दसऱ्यानंतर या परिसरातील पाणीपुरवठा विस्कळित झाला होता. तो पुन्हा सुरू झाल्यानंतर घरांमध्ये दूषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे. त्यामुळे हा त्रास उद्भवत असल्याने महापालिकेने पिण्याचे पाणी वीस मिनिटे उकळून थंड करूनच पिण्याचे तसेच योग्य औषधोपचार घेण्याचे आवाहन केले आहे..बावधन येथील रहिवासी कुणाल घारे यांनी सांगितले की, ‘अतिसार, उलटी, मळमळ या तक्रारींमध्ये वाढ झाली असून महापालिका दवाखान्यात ५० हून अधिक रुग्ण उपचार घेत आहेत.’ तर, ‘भुसारी कॉलनी परिसरात पाणी गढूळ येत असल्याची तक्रार स्थानिक नागरिकांनी केली होती. परंतु, त्याकडे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे,’ असा आरोप स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केला आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या आरोग्य व पाणीपुरवठा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी भुसारी कॉलनी परिसरात ठिकठिकाणी पाहणी केली. तसेच, पाण्याचे नमुनेही तपासणीसाठी पाठविले आहेत..महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे प्रमुख राज्य संघटक प्रशांत कनोजिया, उपविभाग अध्यक्ष रमेश उभे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उपविभाग अध्यक्ष रमेश उभे, भारतीय जनता पक्षाचे खडकवासला पश्चिम मंडल अध्यक्ष गणेश वरपे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रभाग अध्यक्ष राजेंद्र उभे, आम आदमी पक्ष, शिवसेना कोथरूड विधानसभा प्रमुख मीनल धनवटे आदी सर्वपक्षीय नेत्यांनी या भागातील आरोग्य परिस्थिती लक्षात घेऊन फिरता दवाखाना, पाण्याची तपासणी करून शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याची मागणी केली आहे..Gautami Car Accident: गौतमी पाटीलला अटक करावी; रिक्षा चालकाच्या मुलीची काय मागणी? | Pune News | Sakal News.राहत असलेल्या परिसरातील जवळपास नव्वद टक्के नागरिकांना उलटी, जुलाब आणि पोटदुखीचा त्रास होत आहे. गेल्या दहा दिवसांपासून नागरिक त्रस्त आहेत. महापालिकेचे अधिकारी पाण्याचे नमुने घेऊन गेलेत; मात्र अद्याप त्यांच्याकडून कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत.- नीलेश सौंदाणे, स्थानिक रहिवासी.बावधन आणि उजवी भुसारी कॉलनी परिसरातील अनेक नागरिक विविध रुग्णालयांत दाखल झाले आहेत. मलादेखील खोकला, थंडी आणि ताप त्रास जाणवत आहे.- भारत पाटील, रहिवासी, मारुती हाइट्सदूषित पाण्यामुळे नागरिकांना विविध त्रासांना सामोरे जावे लागत आहे. कोथरूड येथील सुतार रुग्णालय, बावधन येथील वेडेपाटील रुग्णालय, उजवी भुसारी कॉलनी येथील वीर सावरकर दवाखाना आणि डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हॉल, शांतिबन सोसायटी येथील महापालिकेच्या दवाखान्यात औषधोपचार दिले जात आहेत. पाण्याचे नमुने तपासले असता पाणी दूषित असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी पाणीपुरवठा वाहिनीची तपासणी करत आहेत.- डॉ. अंजली टिळेकर, क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकारी, कोथरूड.मागील काही दिवसांपासून आरोग्याच्या तक्रारी घेऊन नागरिक येत होते. सध्या रुग्णसंख्या काहीशी कमी झाली आहे. पाण्यामुळेच नागरिकांना त्रास होत असल्याचे निश्चित झाले असून सर्वांना पाणी उकळून पिण्याचा सल्ला दिला आहे.- डॉ. विजय तरटे, भारतीनगर, कोथरूड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.