पुणे

PMC Update : कोथरूड परिसरात पोटदुखी, उलट्या, जुलाबाची साथ; पाणी उकळून पिण्याचे आवाहन

Pune Health Alert : कोथरूड आणि बावधन परिसरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्यानंतर दूषित व गढूळ पाणी येत असल्याने नागरिकांना जुलाब, उलट्या आणि पोटदुखीचा त्रास होत आहे, याबद्दल तक्रार करूनही महापालिकेचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
Pune Health Alert

Pune Health Alert

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोथरूड/मयूर कॉलनी : कोथरूड आणि बावधन परिसरातील उजवी भुसारी कॉलनी, डावी भुसारी कॉलनी, इंदिरा शंकरनगरी, वेदभवन परिसर, सौदामिनी, मोकाटेनगर या भागांतील नागरिकांना उलट्या, जुलाब आणि पोटदुखीचा त्रास होत आहे. दसऱ्यानंतर या परिसरातील पाणीपुरवठा विस्कळित झाला होता. तो पुन्हा सुरू झाल्यानंतर घरांमध्ये दूषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे. त्यामुळे हा त्रास उद्भवत असल्याने महापालिकेने पिण्याचे पाणी वीस मिनिटे उकळून थंड करूनच पिण्याचे तसेच योग्य औषधोपचार घेण्याचे आवाहन केले आहे.

Loading content, please wait...
pune
Hospital
Health Department
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com