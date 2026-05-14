Pune News: आरोग्य यंत्रणा ‘व्हेंटिलेटर’वर;महापालिकेत तब्बल ८४१ कायमस्वरूपी पदे रिक्त

पुणे: महापालिका प्रशासनाकडून शहरातील आरोग्य सुविधा सक्षम असल्याचा दावा केला जात असतानाच, प्रत्यक्षात पुरेसे डॉक्टर, मनुष्यबळाच्या अभावामुळे महापालिकेची आरोग्य यंत्रणाच 'व्हेंटिलेटर'वर असल्याचे चित्र आहे. २०१४ मधील कायमस्वरूपी मंजूर केलेल्या डॉक्टर, परिचारिका व अन्य कर्मचाऱ्यांची तब्बल १२ वर्षानंतरही पूर्तता झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे..महापालिकेच्या आरोग्य विभागामध्ये २०१४ मध्ये कायमस्वरूपी मंजूर पदे भरण्यासाठीचा आकृतिबंध तयार करण्यात आला होता. त्यानुसार, शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय सुविधा निर्माण करतानाच त्यासाठी डॉक्टर, परिचारिका, सेवक आदी मनुष्यबळ भरण्यासाठीचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला. मात्र अद्यापही रिक्त पदे भरण्यात आलेली नाहीत..आरोग्य विभागाची रुग्णालये, दवाखान्यांमध्ये कायमस्वरूपी वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, तज्ज्ञ डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, आरोग्य सहाय्यक, सफाई कर्मचारी, इतर साहाय्यक अशी १९०० कायमस्वरूपी रिक्त पदे भरण्याचे नियोजन २०१४ मध्ये करण्यात आले होते. दरवर्षी त्यासंदर्भात आरोग्य विभागाकडून पाठपुरावा करण्यात येत होता.त्यानंतरही संबंधित पदे भरण्यात आली नाहीत. विशेषतः कोरोना काळात महापालिकेच्या आरोग्य विभागास अक्षरशः तारेवरची कसरत करत रुग्णांवर उपचार करावे लागत होते. मनुष्यबळ अपुरे असल्याने त्याचा मोठा ताण आरोग्य व्यवस्थेवर आला, त्यानंतरही महापालिका प्रशासनास पुरेसे मनुष्यबळ भरण्यासाठी वेळ मिळाला नाही..आरोग्य विभागाच्या आढावा बैठकीनुसार, शहरात वर्षभरात ६२ हजार ८०१ प्रसूतींची नोंद झाली. विशेष म्हणजे सर्व प्रसूती संस्थात्मक झाल्या असून, घरगुती प्रसूतींचे प्रमाण शून्यावर आले आहे. तीन वर्षांपूर्वी वर्षाला ७९ झालेले माता मृत्यू गेल्या वर्षी ६७ वर, तर या वर्षी ४८ वर आले आहेत. २०२३-२४ मध्ये प्रति एक लाख जिवंत जन्मामागे २६ असलेला माता मृत्यू दर २०२५-२६ मध्ये ११ पर्यंत खाली आला आहे. महापालिका हद्दीतील हा दर पूर्वीच्या ४३ वरून ११ वर घसरल्याने आरोग्य यंत्रणेच्या देखरेखीला यश आले आहे.."महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून रिक्त पदे भरण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याबाबत जाहिरातही दिलेली आहे. त्यानुसार उपलब्ध होणाऱ्या डॉक्टरांची नियुक्ती आवश्यक त्या-त्या ठिकाणी केली जात आहे. मात्र मनुष्यबळाचा अभाव आहे, तो दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत."- डॉ. नीना बोराडे, प्रमुख, आरोग्य विभाग, महापालिका.खासगी दवाखान्यांत प्रसूतीला पसंतीशहराची लोकसंख्या सरासरी ४३ लाख असून, वर्षभरात ६२ हजार प्रसूती होतात. त्यापैकी तब्बल ६२ टक्के प्रसूती या खासगी रुग्णालये, प्रसूतिगृहांमध्ये झाल्या असून उर्वरित ३७ टक्के प्रसूती या महापालिकेच्या किंवा ससूनसारख्या शासकीय रुग्णालयांत झाल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी शासकीय रुग्णालयांत प्रसूतीचे प्रमाण जास्त असायचे. यावरून प्रसूतीसाठी आता सुविधांना जास्त महत्त्व दिले जात असल्याचे दिसून येत आहे.