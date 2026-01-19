पुणे

Pune Temperature : पुण्यात पुढील दोन दिवस उन्हाचा चटका कायम

पुणे आणि परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून किमान आणि कमाल तापमानात वाढ झाली आहे. त्यामुळे शहरात उन्हाचा कडाका वाढला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे आणि परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून किमान आणि कमाल तापमानात वाढ झाली आहे. त्यामुळे शहरात उन्हाचा कडाका वाढला आहे. तर पुढील दोन दिवस हवामान स्थिर राहणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. परिणामी पुढील दोन दिवस उन्हाचा चटका कायम राहणार असल्याची शक्यता आहे.

