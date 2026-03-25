Summer Health Tips: उन्हामुळे निर्जलीकरणाचा धोका; मुलांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे बालरोगतज्ज्ञांचे आवाहन

पुणे : शहरात तापमानाचा पारा ३७ अंशांवर गेल्याने लहान मुलांमध्ये निर्जलीकरण आणि उष्माघाताचा धोका वाढला आहे. प्रौढांच्या तुलनेत मुलांचे शरीर लवकर तापत असल्याने पालकांनी मुलांच्या आरोग्याबाबत सतर्क राहावे, असा सल्ला बालरोगतज्ज्ञांनी दिला आहे..सध्या हिवाळा संपून उन्हाळ्याची तीव्रता वाढू लागली आहे. शाळा, परीक्षा आणि सुट्यांमुळे मुलांचा बाहेर वावर वाढला आहे. मात्र, जास्त वेळ उन्हात राहिल्याने मळमळणे, उलट्या आणि जुलाबाचा त्रास होत असल्याचे दिसून येत आहे..बालरोगतज्ज्ञ डॉ. पार्थ दलाल म्हणाले, ''प्रौढांच्या तुलनेत मुलांचे शरीर लवकर तापते आणि त्यांच्यातील पाण्याची पातळी झपाट्याने कमी होते. त्यामुळे या उष्णतेच्या लाटेत निर्जलीकरण, उष्माघात आणि थकवा यांचा धोका वाढतो. विशेषतः घाम जास्त येणे, थकवा, चिडचिड, गरगरणे, मळमळ किंवा शरीराचे तापमान अचानक वाढणे ही लक्षणे दिसल्यास पालकांनी बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.''.अशी घ्यावी काळजीमुलांना दिवसभर पुरेसे पाणी आणि पातळ पदार्थ द्यावेत.हलकी, सैल आणि सुती कपडे वापरावेत.दुपारच्या उन्हात बाहेर जाणे टाळावे.थकवा किंवा ताप जाणवल्यास त्वरित उपचार करावेत..सध्या मुलांमध्ये उन्हामुळे निर्जलीकरण (पाण्याची पातळी कमी होणे) होत असल्याचे व थकवा जाणवत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचबरोबर बाहेरचे खाल्ल्याने उलटी, जुलाब हीदेखील लक्षणे दिसून येत असून त्यांना नारळपाणी, इलेक्ट्रोलाइट, लिंबू सरबत, थोड्या प्रमाणात आइस्क्रीम या काळात द्यावे.- डॉ. संजय मानकर, वरिष्ठ बालरोगतज्ज्ञ.