पुणे

Pune Weather : पुण्यात पावसाचा जोर ओसरणार, हवामान विभागाची वर्तवणी

Morning Rain and Aftermath : पुण्यात गुरुवारी पहाटे जोरदार पाऊस, त्यानंतर ऊन-सावलीचा खेळ; शुक्रवारी अति हलक्या पावसाची शक्यता.
Pune wakes up to heavy rain followed by a play of sun and clouds

Pune wakes up to heavy rain followed by a play of sun and clouds

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहर परिसरात पावसाने गुरुवारी (ता. ३०) पहाटे जोरदार हजेरी लावली. दुपारी ढगांच्या लपंडावाबरोबरच प्रखर ऊन पडल्याने पुणेकरांनी ऊन-सावलीचा खेळ अनुभवला. शुक्रवारी (ता. ३१) अति हलक्या पावसाची शक्यता असून, त्यानंतर पावसाचा जोर ओसरेल, अशी शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

Loading content, please wait...
pune
rain
Weather
Weather Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com