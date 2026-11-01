Pune Rain: पुणेकरांची पहाट पावसाने उजाडली! साडेसहापर्यंत मुसळधार पाऊस; कोणत्या भागांत कोसळल्या जोरदार सरी?

पुणे शहर आणि परिसरात १ नोव्हेंबरच्या पहाटे काही भागांत मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. विशेषतः धायरी, आंबेगाव आणि सिंहगड रस्ता परिसरात पहाटेपासून पावसाचा जोर अधिक होता. सकाळी साडेसहापर्यंत या भागांत मुसळधार पाऊस सुरू असल्याची माहिती आहे. याशिवाय सुसगाव परिसरातही जोरदार पाऊस झाला. शहरातील काही भागांमध्ये पावसाच्या सरी कोसळल्याने नागरिकांना पहाटेच्या वेळी पावसाचा अनुभव आला..दक्षिण आणि पश्चिम पुण्यात पावसाच्या सरीस्थानिक हवामानविषयक माहितीनुसार, १ नोव्हेंबर रोजी पहाटे साधारण पाच ते सहा वाजण्याच्या दरम्यान दक्षिण आणि पश्चिम पुण्यातील काही भागांत हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. सुस रोड, पाषाण, बाणेर, बावधन, सिंहगड रस्ता, वारजे, औंध आणि नांदेड सिटी परिसरातही पावसाची नोंद झाली. मात्र, संपूर्ण पुणे शहरात एकाच वेळी मुसळधार पाऊस झाला नसून काही निवडक भागांमध्येच पावसाचा जोर अधिक होता..Pune News : झाडणकामाच्या प्रयोगाला मुदतवाढ; गेल्या तीन महिन्यांत शहरातील स्वच्छतेचे प्रमाण वाढले.ऑक्टोबर महिन्यात अत्यल्प पावसाची नोंददरम्यान, भारतीय हवामान विभागाच्या शिवाजीनगर येथील अधिकृत केंद्रावरील आकडेवारीनुसार, ३१ ऑक्टोबर रोजी सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंत मागील २४ तासांत शून्य मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली होती. संपूर्ण ऑक्टोबर महिन्यात पुण्यात केवळ १.७ मिलीमीटर पाऊस नोंदवण्यात आला. अनेक वर्षांच्या तुलनेत यंदाचा ऑक्टोबर महिना अत्यंत कोरडा ठरल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते..आजही तुरळक पावसाची शक्यता१ नोव्हेंबर रोजी पुणे शहर आणि परिसरातील काही ठिकाणी तुरळक हलक्या पावसाच्या सरी पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मात्र, जोरदार पावसाचा कोणताही इशारा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पहाटे काही भागांत मुसळधार पाऊस झाला असला, तरी संपूर्ण शहरात व्यापक स्वरूपाचा पाऊस झालेला नाही. .स्थानिक पावसाच्या स्थितीबाबत अधिक अचूक माहितीसाठी भारतीय हवामान विभागाचे संकेतस्थळ, ॲप किंवा स्थानिक हवामानविषयक अपडेट्स तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Pune Weather Update: पुणेकरांसाठी हवामानाची गुड न्यूज! तापमानात घट होणार, पुढील दोन ते तीन दिवस हलक्या पावसाची शक्यता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.