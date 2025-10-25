पुणे

Pune Rain: जिल्ह्यात पावसाने शेतकऱ्यांची धांदल; भोर, मुळशी, जुन्नर तालुक्यांतील भात पिकावर संकट

Heavy Rain Hits Pune District: Farmers Suffer : पुणे जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे भोर, मुळशी, जुन्नर तालुक्यातील भात, भाजीपाला आणि सोयाबीन पिकांचे नुकसान; शेतकऱ्यांची आर्थिक हानी.
पुणे : जिल्ह्याच्या काही भागांत गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाच्या जोरदार हजेरीमुळे शेतातील पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. गुरुवारी (ता. २३) सायंकाळी व रात्री आणि शुक्रवारी सायंकाळी जुन्नर व पुरंदर तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांची झोप उडवली आहे. तसेच, भोर, मुळशी आणि जुन्नर तालुक्यातील भात पिकावर या पावसामुळे संकट आले आहे.

