Pune Rain: जिल्ह्यात पावसाने शेतकऱ्यांची धांदल; भोर, मुळशी, जुन्नर तालुक्यांतील भात पिकावर संकट

पुणे : जिल्ह्याच्या काही भागांत गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाच्या जोरदार हजेरीमुळे शेतातील पिकांचे मोठे नुकसान होत आहे. गुरुवारी (ता. २३) सायंकाळी व रात्री आणि शुक्रवारी सायंकाळी जुन्नर व पुरंदर तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने शेतकऱ्यांची झोप उडवली आहे. तसेच, भोर, मुळशी आणि जुन्नर तालुक्यातील भात पिकावर या पावसामुळे संकट आले आहे..मांडकी परिसरात झाडे कोसळली, तारा तुटल्यावाल्हे : मांडकी (ता. पुरंदर) परिसरात गुरुवारी (ता. २३) रात्री वादळी वाऱ्यासह झालेल्या मुसळधार पावसाने अक्षरशः तांडव घातले. या अचानक आलेल्या वादळामुळे अनेक ठिकाणी झाडे कोसळली, वीजतारा तुटल्या, तर शेतातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. येथील शेतकरी शशिकांत साळुंके यांच्या शेतातील कारल्याच्या फडाचे प्रचंड नुकसान झाले असून, गुरुवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास अचानक वाऱ्याचा वेग वाढला आणि त्यानंतर मुसळधार पाऊस सुरू झाला..जोरदार वाऱ्यामुळे येथील शेतकरी शशिकांत साळुंके यांच्या एकरभर कारल्याचा फड जमीनदोस्त झाला. कारल्याच्या वेलांसह आधाराचे जाळे कोसळले, मल्चिंग पेपर फाटून पीक जमीनदोस्त झाले. यामुळे त्यांचा चालू हंगामातील संपूर्ण उत्पादनावर पाणी फिरले आहे. सुमारे सात ते आठ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यांनी सांगितले की, आम्ही कारल्यासाठी मोठा खर्च केला होता. खत, औषधे, मजुरी या सर्वांचा खर्च धरला तर सात-आठ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सरकारने व प्रशासनाने तत्काळ पंचनामा करून आम्हाला भरपाई द्यावी..दरम्यान, या वादळी पावसामुळे मांडकीसह परिसरातील इतर शेतकऱ्यांचेही विविध पिकांवर नुकसान झाले आहे. रात्री मांडकीसह, वाल्हे, आडाचीवाडी, सुकलवाडी आदि भागात कमी-अधिक प्रमाणात पाऊस झाल्याने काही ठिकाणी कांदा, ऊस, टोमॅटो, भेंडी, मका, आदी पिकांनाही फटका बसला आहे. तसेच, काही ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला होता. शनिवारी सकाळपर्यंत अनेक ठिकाणी दुरुस्तीचे काम सुरू होते..या संदर्भात ग्रामपंचायत आणि कृषी विभागाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा तातडीने पंचनामा करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळवून द्यावी, अशी मागणी सोमेश्वरचे माजी संचालक मोहन जगताप यांनी केली आहे..पुरंदरमध्ये ज्वारी तरारली, भाजीपाला पिकांचे नुकसानमाळशिरस : पुरंदर तालुक्याच्या पूर्व भागातील माळशिरस परिसरामध्ये गुरुवारी (ता. २४) झालेल्या जोराच्या पावसाने ज्वारीची पिके तरारली, मात्र भाजीपाला पिकांना मोठा फटका बसला आहे..माळशिरससह पोंढे, राजुरी, रिसे, पिसे, नायगाव, पिसर्वे, टेकवडी या परिसरात गुरुवारी सायंकाळी सहानंतर जोरदार पाऊस झाला. मध्यरात्रीच्या सुमारास या भागात जोराच्या पावसाने पुन्हा हजेरी लावली. त्यामुळे ओढे, नाले पुन्हा एकदा पाण्याने चांगल्या पद्धतीने प्रवाहित झाले. बंधाऱ्यांची कमी झालेली पाण्याची पातळी पूर्ववत झाली. पावसाबरोबर जोराच्या वाऱ्याचे प्रमाण असल्याने ज्वारीची पिके थोडीफार जमिनीकडे झुकली, मात्र ज्वारी पिकांसाठी पाऊस वरदान ठरला. ‘आगाप स्वरूपात असलेल्या ज्वारीची पिके या पावसाने बंदा रुपया येतील,’ असे आता ज्वारी उत्पादक शेतकरी बोलू लागले आहेत. या जोरदार पावसामुळे मेथी, कोथिंबीर पिकाला मोठा फटका बसला आहे. पावसाच्या पाण्याने वाफे भरगच्च भरल्याने भाजीपाला पिके सडण्याची भीती भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना वाटू लागली आहे. फूल उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील या पावसाने फटका बसण्याची शक्यता असून, पावसाने फुले खराब होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.कांदा, सोयाबीन पिकाचे ओतूर परिसरात नुकसानओतूर : ओतूर (ता. जुन्नर) व परिसरातील गावांमध्ये शुक्रवारी दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास अर्धा ते पाऊण तास सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस झाला. या अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांची धावपळ झाली. शेतकऱ्यांचेही मोठे हाल झाले. भाजीपाला पिकांचे सततच्या पावसामुळे नुकसान झाले आहे.शुक्रवारी दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास आलेल्या पावसामुळे ओतूर, उदापूर, डिंगोरे, पिंपळगाव जोगे, कोळवाडी, वाटखळ, बल्लाळवाडी, नेतवड, माळवाडी, सांगनोरे, खिरेश्वर या व इतर गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी शेतात काढून ढिग लावून ठेवलेले सोयाबीन भिजले. तसेच, चाळीतील साठवणूक केलेला कांदा सध्या शेतकरी विक्रीसाठी गोणीमध्ये भरत आहे. तो कांदाही या अचानक आलेल्या पावसामुळे भिजला. सोयाबिन काळे पडणार असून, सोयाबीनच्या शेंगांना मोड येऊ शकतात. तसेच, कांद्याची रोपे अति पावसामुळे सडून वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कांदा रोपावर पिळ रोग व मर रोगाचा प्रादुर्भाव होणार आहे..Maharashtra Rain Update : गेलेला पाऊस पुन्हा कसा आला, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा किती दिवस राहणार; हवामान तज्ञ काय म्हणतात?.नारायणगाव परिसरात अर्धा तास मुसळधारनारायणगाव : जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव परिसरात शुक्रवारी सायंकाळी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास सुमारे अर्धा तास मुसळधार पाऊस झाला. नारायणगाव, वारूळवाडी, मांजरवाडी, येडगाव परिसरात ऑक्टोबर महिन्यात १५, १६ व २१ रोजी दुपारी साडेतीन ते चारच्या सुमारास मुसळधार पाऊस झाला होता. त्यानंतर आज (ता. २४) पुन्हा दुपारी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास मुसळधार पाऊस झाला. सतत पाऊस पडत असल्याने शेतकरी वर्गामध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. सततचा पाऊस व ढगाळ वातावरण यामुळे द्राक्ष उत्पादकांच्या चिंतेत भर पडली आहे. फुल शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. झेंडूवर करपा रोगाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला आहे..जुन्नरमधील रस्त्यांवर पाणी तुंबले जुन्नर : जुन्नर शहर व परिसरात (ता. २४) दुपारी झालेल्या पावसाने रस्त्यांवर पाणी तुंबले होते. या पावसाने किरकोळ विक्रेत्यांची मोठी पंचाईत झाली. पावसाळ्यात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याच्या नियोजनाअभावी जुन्नर शहरातील बहुतेक रस्त्यांना नदीचे स्वरूप प्राप्त होत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. याचबरोबर रस्त्यावरील लहान मोठ्या खड्ड्यात पाणी साठून राहत आहे. यातून वाट काढताना वाहन चालकांना तसेच नागरिकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. शहराच्या अनेक भागात पावसाचे पाणी वाहून जात नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. काही भागात पावसाचे पाणी घरात शिरत आहे. पावसाचे पाणी गटरामध्ये जाण्यासाठी चेंबरवर जाळीची झाकणे नसल्याने पावसाचे पाणी मात्र रस्त्यावरून वाहते तसेच रस्त्यावर साचून डबकी तयार होतात.. 