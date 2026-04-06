Pune CCTV Project: पुण्यातील घाट, टेकड्या अन् निर्जन ठिकाणी एआय कॅमेरे; गृह विभागाचं मोठं पाऊल

शिवाजीनगर: पुणे शहर व परिसरातील टेकड्या, घाट, उद्याने, नदीकाठ व निर्जन भाग सुरक्षित रहावा, त्याठिकाणी कोणतेही गैर प्रकार घडू नयेत. आपत्कालीन स्थितीत सुरक्षा यंत्रणेशी तात्काळ संपर्क साधता यावा, यासह नागरिक, पर्यवरण, वन्यजीव, वन्यप्राण्याची सुरक्षा लक्षात घेऊन शहर पोलीस व महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या 'पुणे सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स व सुरक्षित शहर', योजनोअंतर्गत उच्च दर्जाचे (एआय) आधारित १७८ ठिकाणी, जवळपास सहाशे एकोणीस सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. कॅमेऱ्याच्या मध्यमातून पोलिस यंत्रणेला तपास व गैर प्रकार रोखण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. .पुण्यातील बोपदेव घाटात ऑक्टोबर २०२४ मध्ये २१ वर्षीय तरुणीवर तिघांनी सामूहिक बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. या घटनेनंतर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एआय आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर कॅमेरे बसवण्याचे काम सुरू झाले. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार हे प्रकल्प अंमलबजावणीचे नेतृत्व करत आहेत. तर समन्वय व देखरेख अधिकारी म्हणून सहाय्यक पोलीस आयुक्त विवेक पवार (दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान) हे काम पाहत आहेत..बोपदेव घाट, वेताळ, सुतारदरा, पर्वती, तळजाई, रामटेकडी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसर, जोगेश्वरी मंदिर, जुना बोगदा घाट, एनआयबीएम वन क्षेत्र, पाषाण तलाव खडकवासला धरण यासह निर्जन स्थळी मोठ्या प्रमाणात सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत. या प्रकल्पासाठी अंदाजित ₹७९.४० कोटी खर्च होणार आहेत..सतत देखरेखीमुळे गुन्हेगारीत घट नक्की होईल. आपत्कालीन परिस्थितीत प्रतिसाद मिळण्यास वेळ कमी लागेल. फिरायला जाणाऱ्या महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना वाढेल. उच्च दर्जाच्या कॅमेऱ्यांमुळे स्पष्ट पुरावे उपलब्ध होतील. पीए सिस्टीमद्वारे सूचना व गर्दी नियंत्रण सुलभ होईल.- अमितेश कुमार, पोलीस आयुक्त, पुणे.पुण्यामध्ये विविध टेकड्यांवर जे कॅमेरे लावले गेलेले आहेत, त्यामुळे आपोआप शिकारी व आगी लावणाऱ्या लोकांवर प्रतिबंध होणार आहे. तसेच वेळी अवेळी तेथे घडणाऱ्या अवैध कृत्यांवर देखील चाप लागणार आहे. त्यामुळे निसर्गाचे व वन्यजीवांचे संगोपन उत्तम रीतीने होण्यास मदत होईल.- मनोज बारबोले- पाटील, वन परिक्षेत्र अधिकारी.