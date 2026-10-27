Pune Hinjawadi Metro: हिंजवडी–शिवाजीनगर मेट्रो ३ नोव्हेंबर पासून रुळावर; मोदी करणार ऑनलाइन उद्घाटन

Hinjawadi Shivajinagar Metro opening date: वारंवारच्या विलंबानंतर हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो लाइन ३ ची प्रवासी सेवा ३ नोव्हेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मेट्रोला हिरवा झेंडा दाखवतील, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्घाटनासाठी प्रत्यक्ष उपस्थितराहणार आहेत. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता उठल्यानंतर पुढील दोन दिवसांत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली..सोमवारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि प्रकल्प कंपनीच्या प्रतिनिधींमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत मेट्रो मार्गाची सद्यस्थिती, कामाची तयारी आणि प्रवासी सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्थांचा आढावा घेण्यात आला. ३ नोव्हेंबर ही सेवा सुरू करण्याची संभाव्य तारीख कायम ठेवण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्याने दिली..Pune Hinjawadi Metro: कधी होणार हिंजवडी–शिवाजीनगर मेट्रोचे उद्घाटन? मोदींचा बारामती दौरा पुढे ढकलला.हिंजवडी ते शिवाजीनगरदरम्यानचा हा २३ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मेट्रो मार्ग असून, त्यावर एकूण २३ स्थानके आहेत. त्यापैकी १७ स्थानकांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामांपैकी १३ आणि १४ क्रमांकाच्या स्थानकांचे काम उद्घाटनापूर्वी पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे..हा मेट्रो मार्ग हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कला शिवाजीनगर या प्रमुख व्यावसायिक आणि प्रशासकीय केंद्राशी जोडणार आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विकसित करण्यात आलेल्या या प्रकल्पामुळे हिंजवडी आणि शहरादरम्यान प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे..Pune Metro Work : भुयारी मेट्रोच्या कामामुळे मार्केटयार्ड परिसरात वाहतुकीत बदल; पुष्पमंगल व उत्सव हॉटेल चौकातून उजवीकडे वळण्यास बंदी.मेट्रो मार्गाचे उद्घाटन यापूर्वी अनेकदा पुढे ढकलण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पुणे दौरा पुढील महिन्याच्या उत्तरार्धात होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने ३ नोव्हेंबरच्या नियोजित उद्घाटनाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. मात्र, आता पीएमआरडीए आणि प्रकल्प कंपनीने तयारीचा आढावा घेतल्याने निर्धारित तारखेला सेवा सुरू होण्याच्या आशा वाढल्या आहेत. अंतिम निर्णय आणि उद्घाटनाची तारीख अधिकृत घोषणेनंतर स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.