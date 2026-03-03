पुणे

Pune Accident: पुण्यात होळीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात अपघात; हजारपेक्षा जास्त लोकांची उपस्थिती अन् लाईटचा गार्डर कोसळला

Accident at Royal Farm on Koregaon Park–Mundhwa Road raises safety concerns over event management and crowd control: कार्यक्रमादरम्यान काही तरुण मद्यप्राशन करून लाईटच्या गर्डरवर चढल्याने तोल जाऊन संपूर्ण गर्डर खाली कोसळला आणि उपस्थितांमध्ये एकच गोंधळ उडाला.
Pune Latest News: पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क-मुंढवा रोड परिसरातील रॉयल फॉर्म येथे होळीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमादरम्यान मोठा अपघात घडला. कार्यक्रमस्थळी उभारण्यात आलेला लाईटचा गर्डर अचानक कोसळल्याने सुमारे 15 ते 16 तरुण-तरुणी जखमी झाले आहेत.

