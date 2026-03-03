Pune Accident: पुण्यात होळीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात अपघात; हजारपेक्षा जास्त लोकांची उपस्थिती अन् लाईटचा गार्डर कोसळला

Pune Latest News: पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क-मुंढवा रोड परिसरातील रॉयल फॉर्म येथे होळीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमादरम्यान मोठा अपघात घडला. कार्यक्रमस्थळी उभारण्यात आलेला लाईटचा गर्डर अचानक कोसळल्याने सुमारे 15 ते 16 तरुण-तरुणी जखमी झाले आहेत..‘कलर कल्चर’ या होळी विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन कोरेगाव पार्क-मुंढवा रोड परिसरात करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला सुमारे 1100 नागरिक उपस्थित होते. कार्यक्रमादरम्यान काही तरुण मद्यप्राशन करून लाईटच्या गर्डरवर चढल्याने तोल जाऊन संपूर्ण गर्डर खाली कोसळला आणि उपस्थितांमध्ये एकच गोंधळ उडाला..Middle East Tensions : भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करा; सिद्धरामय्या यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र, आंतरमंत्रालयीन यंत्रणा स्थापनेची मागणी.या घटनेत जखमी झालेल्यांपैकी तीन जणांना उपचारासाठी ससून रुग्णालयात तर एकाला जहांगीर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. इतर जखमींवर प्राथमिक उपचार करण्यात आले आहेत. कार्यक्रमाचे आयोजन शुभम घोष यांच्या Lit Event तर्फे करण्यात आले होते..Nashik Municipal Budget : नाशिक मनपाचे ३०११ कोटींचे 'सिंहस्थ' बजेट सादर; करवाढ नाही, पण जाहिरात महागली!.अपघातानंतर कार्यक्रम काही काळ थांबवण्यात आला असून पोलिसांकडून घटनेची चौकशी सुरू आहे. घटनास्थळी सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आयोजकांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जातेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.