हडपसरमध्ये रुग्णालयात एकाला मारहाण

पुणे, ता. ५ : रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तन करून शिवीगाळ करणाऱ्यांना जाब विचारल्याच्या कारणावरून एकाला मारहाण केल्याची घटना हडपसर परिसरात घडली. या प्रकरणी हडपसर पोलिसांनी महिलेसह सात जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
याबाबत रमीत राकेश गुप्ता (वय ३५, रा. मगरपट्टा सिटी, हडपसर; मूळ रा. जिंदल ग्लोबल सिटी, हरियाणा) यांनी हडपसर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. इब्राहिम शेख, मुन्ना शेख, गुड्डू शेख, खलिजा शेख यांच्यासह सात जणांचा आरोपींमध्ये समावेश आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुप्ता यांचे नातेवाईक हडपसर परिसरातील एका रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. गुप्ता हे शनिवारी (ता. ३) सकाळी सातच्या सुमारास मित्रांसह रुग्णालयाच्या बिलिंग विभागात पैसे भरण्यासाठी थांबले होते. त्यावेळी बुरखा परिधान केलेली एक महिला आणि तिचे नातेवाईक बिलिंग विभागात आले. रुग्णालयाच्या बिलावरून त्यांचा कर्मचाऱ्यांशी वाद सुरू होता. या वेळी त्यांनी रुग्णालयाच्या आवारात शिवीगाळ केली.
गुप्ता यांनी त्यांना शिवीगाळ करू नका तसेच रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तन करू नका, असे सांगितले. याचा राग आल्याने आरोपींनी गुप्ता यांना शिवीगाळ करत मारहाण केली. या घटनेनंतर गुप्ता यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. बेकायदा जमाव जमविणे आणि मारहाण केल्याप्रकरणी महिलेसह सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक फाटे या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत.
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