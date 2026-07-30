Pune Burglary Spree: पुण्यात घरफोड्यांचे सत्र सुरूच; मार्केट यार्ड, वारजे, लोहगाव, महर्षीनगरमध्ये लाखोंचा ऐवज चोरीला

पुणे : शहर आणि उपनगर परिसरात घरफोडी करणाऱ्या चोरट्यांचा सुळसुळाट वाढला आहे. मार्केट यार्ड, वारजे माळवाडी, लोहगाव आणि स्वारगेट परिसरातील सदनिकांमधून चोरट्यांनी मध्यरात्री सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांसह ऐवज लांबवला. यासंदर्भात संबंधित पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, घरफोडी आणि चोरीच्या घटना रोखण्यासाठी पोलिस गस्त वाढवावी, अशी मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे..मार्केट यार्डातील सदनिकेतून ऐवज चोरीपहिली घटना मार्केट यार्डातील भिमाले गार्डन जवळील जय विजय इमारतीमध्ये २८ जुलैच्या मध्यरात्री घडली. याबाबत एका व्यक्तीने (वय ३४) मार्केट यार्ड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. चोरट्याने सदनिकेच्या मुख्य दरवाजाचे कुलूप उचकटून घरात प्रवेश केला. त्यानंतर कपाटातील ४० हजारांची रोकड आणि सोन्या-चांदीचे दागिने असा सव्वासहा लाख रुपयांचा मुद्देमाल लांबवला..वारजेत सदनिकेतून दोन लाखांचा मुद्देमाल लंपास चोरट्याने सदनिकेच्या सेफ्टी डोअर आणि मुख्य दरवाजाचे लॉक तोडून बेडरूममधील कपाटातून एक लाख ९० हजार रुपयांचे डिजिटल कॅमेरा, सोन्या-चांदीचे दागिने चोरून नेले. ही घटना वारजेतील आरएमडी महाविद्यालयाजवळ घडली. याबाबत एका डॉक्टरांनी (वय ६४, रा. बिर्ला कॉर्नर, वारजे जकात नाका) फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार वारजे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..लोहगावमधील मेडिकल दुकानात घरफोडीलोहगाव परिसरातील धानोरी जकात नाक्याजवळ एका मेडिकल दुकानातून चोरट्याने एक लाख २२ हजार रुपये किमतीचे साहित्य लांबवल्याची घटना घडली.या प्रकरणी एका ४९ वर्षीय व्यक्तीने लोहगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. लोहगाव येथील श्री कल्याणी मेडिकल अँड डिस्ट्रिब्युटर्स हे दुकान रात्री बंद असताना ही चोरी झाली. चोरट्याने शेजारील रुग्णालयाची खिडकी उचकटून आत प्रवेश केला. त्यानंतर मेडिकल दुकानामधून लॅपटॉप, मोबाईल असा एक लाख २२ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. सकाळी दुकान उघडल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला..महर्षीनगरमध्ये सदनिकेतून दागिने लंपास महर्षीनगरमधील पुरंदर म्हाडा सोसायटीतील एका सदनिकेच्या सेफ्टी डोअर आणि मुख्य दरवाजाचे लॉक तोडून चोरट्यांनी दागिने आणि रोकड असा ३५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरी केला. ही घटना २८ जुलै रोजी मध्यरात्री घडली. याबाबत एका ३१ वर्षीय महिलेने स्वारगेट पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.