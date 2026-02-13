पुणे

Pune Crime : पुण्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ; लोणी काळभोरमध्ये घरफोडी, बुधवार पेठेत दुकान फोडून लाखोंचा ऐवज लंपास

Pune house burglary case : पुण्यात लोणी काळभोर परिसरात घरफोडीत दोन लाख ९० हजारांचे सोन्याचे दागिने चोरीला गेले, तर बुधवार पेठेतील इलेक्ट्रिक दुकान फोडून सव्वा लाखांचा मुद्देमाल व रोकड लांबविण्यात आली. संबंधित पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल असून तपास सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : लोणी काळभोर परिसरात चोरट्यांनी घर फोडून दोन लाख ९० हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने लांबविले. तसेच, बुधवार पेठेतील इलेक्ट्रिक साहित्याच्या दुकानाचे कुलूप तोडून सव्वा लाख रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेल्याची घटना घडली. याबाबत संबंधित पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

