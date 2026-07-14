पुणे

Pune Housing Society Vandalism: सहकारनगरातील सोसायटीत मध्यरात्री गुंडांकडून वाहनांची तोडफोड; परिसरात दहशतीचे वातावरण

सहकारनगरातील सोसायटीत मध्यरात्री टोळक्याचा धुमाकूळ; लोखंडी हत्यारांनी वाहनांची तोडफोड, परिसरात भीतीचे वातावरण
A group of unidentified men vandalised vehicles inside a housing society in Sahakarnagar, Pune, creating panic among residents.

A group of unidentified men vandalised vehicles inside a housing society in Sahakarnagar, Pune, creating panic among residents.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : सहकारनगर परिसरातील पद्मावती येथील एका गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये मध्यरात्री टोळक्याने वाहनांची लोखंडी हत्यारांनी तोडफोड केल्याची घटना घडली. या हल्ल्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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