पुणे

गर्भलिंग तपासणी रॅकेटचा मुद्दा विधानसभेत गाजला

गर्भलिंग तपासणी रॅकेटचा मुद्दा विधानसभेत गाजला
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केडगाव, ता. २४ : पुणे जिल्ह्यातील गर्भलिंग तपासणी आणि बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरणावरून आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले. यावर दोषींवर कठोर कारवाईसह ''पीसीपीएनडीटी'' कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याचे आश्वासन वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी बुधवारी (ता. २४) दिले.
पुणे जिल्ह्यातील दौंड, शिरूर, भोर आणि हवेली तालुक्यात उघडकीस आलेल्या बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर कुल यांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली. ग्रामीण भागात वैद्यकीय पात्रता नसलेल्या व्यक्ती डॉक्टरांच्या संगनमताने पोर्टेबल मशीनद्वारे हे रॅकेट चालवत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. हा प्रकार स्त्री-पुरुष गुणोत्तर बिघडवणारा असून महिलांच्या सन्मानाला धक्का देणारा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आमदार कुल यांनी या गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी ''गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र अधिनियम, १९९४'' (पीसीपीएनडीटी) मध्ये कठोर सुधारणा करण्याची मागणी केली. तसेच पोलिसांना अधिक अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार का, असा सवालही उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी या प्रकरणातील सर्व दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल आणि कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही केली जाईल.

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