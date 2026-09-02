Pune SIT crackdown: पुण्यात बेकायदा सावकारी व आर्थिक गैरव्यवहार उघड: एसआयटी चौकशीनंतर ४ स्वतंत्र गुन्हे, कोट्यवधींची फसवणूक

पुणे : शहरातील बेकायदा सावकारी, अवाजवी व्याजवसुली, आर्थिक गैरव्यवहार, फसवणूक, मालमत्ता बळकावण्याचे प्रयत्न, मालमत्ता हक्कांशी संबंधित वाद तसेच धमकी व दबावाच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सुमारे तीन महिने चौकशी केल्यानंतर चार स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..२०१२ ते मे २०२५ दरम्यान हे प्रकार घडले आहे. सोहनसिंग सरदारसिंग सोना (वय ४६, रा. मार्वल पिआजा सोसायटी, विमाननगर यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार विमानतळ पोलिसांनी चार आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आहे. फत्तेसिंग गुरूचरण सिंग होरा (रा. नानापेठ), ॲड. गुरुमितसिंग गुरुनामसिंग होरा, तरविंदरसिंग गुरुनामसिंग होरा, ललित शिंगवी (तिघेही रा.विमानतळ) अशी आरोपींची नावे आहेत. आरोपींनी फिर्यादीसह इतरांची बेकायदा व्याज उकळत १५ कोटी ८५ लाख रुपयांची फसवणूक केली..भोलासिंग नाथासिंग अरोरा (वय ५८, रा. रास्ता पेठ) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार समर्थ पोलिसांनी पाच आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आहे. हरपालसिंग सुरजितसिंग राजपाल, सिमरनबीरसिंंग हरपालसिंग राजपाल, मनमितसिंग हरपालसिंग राजपाल (तिघेही रा.विमाननगर), नरिंदरसिंग मूलसिंग मैनी, बनितकोर सेठी (दोघेही रा. बाणेर) अशी आरोपींची नावे आहेत. आरोपींनी २ कोटी ७५ लाख रुपयांची जमीन विकल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे..विजय पूनमचंद संचेती (वय ५०, रा. कमलप्रभा अपार्टमेंट, कोंढवा) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार सहकारनगर पोलिसांनी तीन आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आहे. ॲड. गुरुमितसिंग गुरुनामसिंग होरा (रा. सहकारनगर), तरविंदरसिंग गुरुनामसिंग होरा (रा. पिसोळी) आणि गुरदीपसिंग जगतसिंग माखिजा (रा. गुरुवार पेठ) अशी आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणात एकूण ४७ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे..श्रीधर विजय तल्लम (वय ५२, रा. रास्ता पेठ) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार फरासखाना पोलिसांनी दोन आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आहे. तरविंदरसिंग गुरुनामसिंग होरा (रा. पसोळी, गुरदीपसिंग जगतसिंग माखिजा (रा. गुरुवारपेठ) अशी आरोपींची नावे आहेत. आरोपींनी फिर्यादी यांना जीवे मारण्याची धमकी देवून ३१ लाख ३३ हजार रुपये उकळल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.