पुणे

Pune SIT crackdown: पुण्यात बेकायदा सावकारी व आर्थिक गैरव्यवहार उघड: एसआयटी चौकशीनंतर ४ स्वतंत्र गुन्हे, कोट्यवधींची फसवणूक

पुण्यात बेकायदा सावकारी व अवाजवी व्याजवसुली प्रकरणी एसआयटी चौकशीनंतर चार स्वतंत्र गुन्हे; कोट्यवधींच्या आर्थिक फसवणुकीचा पर्दाफाश
Four cases filed after SIT probe into Pune moneylending and financial fraud.

Four cases filed after SIT probe into Pune moneylending and financial fraud.

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शहरातील बेकायदा सावकारी, अवाजवी व्याजवसुली, आर्थिक गैरव्यवहार, फसवणूक, मालमत्ता बळकावण्याचे प्रयत्न, मालमत्ता हक्कांशी संबंधित वाद तसेच धमकी व दबावाच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सुमारे तीन महिने चौकशी केल्यानंतर चार स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

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