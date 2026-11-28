पुणे : आकाशात तिरंग्याचे रंग उधळत आणि अवघ्या काही अंतरावरून एकमेकांना छेद देत झेपावणारी सूर्यकिरणची विमाने, ध्रुव हेलिकॉप्टरच्या चित्तथरारक कसरती, हजारो फूट उंचीवरून तिरंगा फडकावत जमिनीवर उतरणारी ‘आकाशगंगा’ची तुकडी आणि आपल्या आवाजाने संपूर्ण परिसर दणाणून सोडणारी ‘सुखोई-३० एमकेआय’ची गर्जना...भारतीय हवाई दलाच्या या डोळ्यांचे पारणे फेडणाऱ्या हवाई कसरतींचा थरार शुक्रवारी हजारो शाळकरी मुलांसह पुणेकरांनी अनुभवला..निमित्त होते लोहगाव येथील हवाई दलाच्या तळावर आयोजित करण्यात आलेल्या ‘आपल्या सेनेला जाणून घ्या’ (नो युवर फोर्सेस) या विशेष कार्यक्रमाचे. तरुणांमध्ये भारतीय सैन्य दलांविषयी आकर्षण निर्माण व्हावे, त्यांना लष्करी सेवेत करिअर करण्याची प्रेरणा मिळावी आणि देशसेवेची भावना रुजावी, या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांनाही आमंत्रित केले होते. हवाई कसरतींसोबतच लष्करी तळावरील लढाऊ विमाने, रडार प्रणाली आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या प्रदर्शनाने विद्यार्थ्यांची मने जिंकली.‘आकाशगंगा’च्या जंपचा थरारवाहतूक विमानातून सुमारे आठ हजार फूट उंचीवरून प्रशिक्षित हवाई दलाच्या पॅराशूट जंप इन्स्ट्रर्सनी उड्या घेतल्या. विमानातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी मुक्त झेप घेतली. त्यानंतर योग्य उंचीवर पॅराशूट उघडून हवेत विविध कसरती केल्या. रंगीबेरंगी आणि तिरंग्याच्या रंगांतील पॅराशूटमधून आकाशातून खाली उतरणाऱ्या जवानांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले..सुखोईचा थरारअत्याधुनिक ‘सुखोई-३० एमकेआय’ लढाऊ विमानाच्या प्रात्यक्षिकाने कार्यक्रमाचा थरार आणखी वाढविला. आकाशात झेपावलेल्या या विमानाने ‘व्हर्टिकल क्लाइंब’, ‘हाय अँगल ऑफ अटॅक’, ‘बॅरल रोल’ आणि वेगवान दिशाबदल अशा हवाई हालचाली सादर केल्या. विमानाच्या इंजिनमधून निघणाऱ्या आगीच्या ज्वाळा आणि अचानक बदललेली दिशा यामुळे उपस्थितांमध्ये एकच उत्साह संचारला.पुण्यातील सुमारे १३ हजार शालेय विद्यार्थ्यांनी कार्यक्रमात सहभाग घेतला. अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांत लहानपणापासूनच देशभक्तीची भावना रुजण्यास आणि त्यांना भारतीय सैन्यदलांच्या कार्याची जवळून ओळख होण्यास निश्चितच मदत होईल.- एअर कमोडोर सतबीरसिंग राय, प्रमुख, लोहगाव हवाई दल तळ, पुणे.आम्ही आजपर्यंत केवळ टीव्हीवर किंवा मोबाईलमध्ये लढाऊ विमाने पाहिली होती. पण आज प्रत्यक्ष डोळ्यांसमोर ‘सूर्यकिरण’ची नऊ विमाने आणि ‘सुखोई’चा थरार पाहून अंगावर काटा आला. आकाशात काढलेले हृदय आणि तिरंग्याचा धूर कधीच विसरता येणार नाही. मलाही मोठे झाल्यावर भारतीय हवाई दलात फायटर पायलट व्हायचे आहे, हा निश्चय आज अधिक पक्का झाला.- आर्या देशमुख, विद्यार्थिनी ‘सारंग’ने रंगविले आकाशसूर्यकिरणानंतर ‘सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम’नेही लक्ष वेधून घेतले. स्वदेशी बनावटीच्या पाच ‘एएलएच ध्रुव’ हेलिकॉप्टरमधून या पथकाने कसरती सादर केल्या. पाच हेलिकॉप्टरची एकत्रित रचना आणि त्यांच्या प्रात्यक्षिकांनी प्रेक्षकांना खिळवून ठेवले. दोन हेलिकॉप्टर्सचे अत्यंत जवळून झालेले क्रॉसिंग पाहताना उपस्थितांचे श्वास रोखले गेले होते..‘सूर्यकिरण’ने’ वेधले लक्ष‘सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीम’ने सादर केलेल्या हवाई प्रात्यक्षिकांनी कार्यक्रमात विशेष रंगत आणली. नऊ ‘हॉक एमके-१३२’ जेट विमानांच्या हवाई कसरतींनी उपस्थितांना थक्क केले. विमानांच्या मागून निघणाऱ्या केशरी, पांढऱ्या आणि हिरव्या रंगांच्या धुरातून आकाशात तिरंग्याची छटा उमटली, आणि संपूर्ण परिसरात विद्यार्थ्यांच्या ‘भारत माता की जय’चा जयघोष दुमदुमला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.