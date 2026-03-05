US-Israel-Iran War : अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाचा सावट पुण्याच्या उद्योगांवर; ४७ टक्के कंपन्यांना संभाव्य फटका

पुणे : अमेरिका- इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धपरिस्थितीचे पडसाद पुण्यातील उद्योगक्षेत्रावर उमटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. शहरातील तब्बल ४७ टक्के उद्योगांवर या घडामोडींचा परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापैकी २१.२ टक्के उद्योगांना तीव्र फटका बसण्याची शक्यता असून, २५.८ टक्के उद्योगांवर सौम्य परिणाम अपेक्षित आहे..‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रिकल्चर’ने (एमसीसीआयए) सध्याच्या युद्धाचा स्थानिक उद्योगांवर होणारा संभाव्य परिणाम जाणून घेण्यासाठी नुकतेच एक सर्वेक्षण केले. येथील ६६ कंपन्यांचा या सर्वेक्षणात सहभाग होता..Iran Israel War News : मध्यपूर्वेत महायुद्ध पेटले! इराणचा इस्रायलवर भीषण क्षेपणास्त्र हल्ला; अमेरिकेचे 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' सुरू, ५५५ जणांचा मृत्यू.आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे कच्चा माल, इंधनदर आणि निर्यात-आयात साखळीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून पुढील धोरण ठरविण्यात येणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. या सर्वेक्षणात युद्धाचा तीव्र नकारात्मक परिणाम होणार असल्याचे मत २१.२ टक्के उद्योगांनी नोंदविले. याच वेळी युद्धाचा सौम्य नकारात्मक परिणाम जाणवणार असल्याचे २५.८ टक्के उद्योगांनी सांगितले. युद्धाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे ४१ टक्के उद्योगांचे मत आहे. युद्धाचा सकारात्मक परिणाम होणार असल्याचे मत ६ टक्के उद्योगांनी नोंदविले आहे. त्यामध्ये ३ टक्के उद्योगांवर सौम्य सकारात्मक आणि ३ जास्त सकारात्मक परिणाम होईल, असे म्हटले आहे..आखातातील जलवाहतूक ठप्प झाल्यास इंधनासह विविध वस्तूंच्या आयात-निर्यातीवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः पॉलिमरसारख्या कच्च्या मालाच्या किमतीत पुढील दोन ते तीन दिवसांत सुमारे १० टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले. परिणामी, सध्याच्या दराने स्वीकारलेल्या आॅर्डर पूर्ण करणे कठीण जाईल, असा इशारा उद्योगांकडून देण्यात आला आहे. या घडामोडींमुळे उद्योगांवर तीव्र नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असेही मत व्यक्त झाले..Blue Flag Beaches : गुहागर, लाडघरचा झेंडा जगात फडकणार; ब्ल्यु फ्लॅग दर्जा हा विकासाचा मार्ग; आधी स्वच्छता मग समृद्धी.‘युद्धाचे परिणाम तात्काळ जाणवणार नाहीत; काही काळानंतर त्याची तीव्रता स्पष्ट होईल. सध्या परिस्थितीचे अचूक मूल्यमापन करणे अवघड आहे. काही भागांत जलवाहतुकीत अडथळे निर्माण झाल्याने आगामी काळात मालवाहतुकीवर परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. सध्या उपलब्ध असलेला कच्चा माल कमी झाल्यानंतर उत्पादक कंपन्यांना पूर्वीच्या आॅर्डरची पूर्तता करणे अधिकच कठीण होईल,’ अशी निरीक्षणेही सर्वेक्षणात नोंदविण्यात आली आहेत..युद्धपरिस्थितीवरील सर्वेक्षणाचे प्रतिसाद परिणामाचेस्वरूप \tप्रतिसादांची संख्याकोणताही परिणाम नाही\t३१किंचित नकारात्मक\t१७अत्यंत नकारात्मक\t१४किंचित सकारात्मक\t२अत्यंत सकारात्मक\t२एकूण प्रतिसाद\t६६.सध्या अमेरिका इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याला धोका निर्माण झाला आहे आणि कच्च्या तेलाच्या किमती जोरात वाढत आहेत. यामुळे पेट्रोल-डिझेलसह पॉलिमर (प्लास्टिक) उत्पादनासाठी लागणारा पेट्रोकेमिकल्सचा कच्चा माल महाग होतोय, कारण हे सगळे तेलावर अवलंबून असते. आपल्या निर्यातीतील मोठा भाग खाडी मार्गाने जात असल्याने आणि दुबईसारख्या पोर्टवर अवलंबून असल्याने तात्पुरती अनिश्चितता जाणवणे स्वाभाविक आहे. अपेक्षा आहे की, हा संघर्ष निवळेल व परिस्थिती लवकर स्थिर होईल.-प्रशांत गिरबने, महासंचालक, एमसीसीआयए.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.