Pune Information Commission : माहिती आयोगात प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला गती; पुणे खंडपीठाकडून एका वर्षात चार हजार तक्रारी निकाली!

RTI Complaints : पुणे माहिती आयोगाने २०२५ मध्ये तक्रारी व द्वितीय अपील निकालीत उल्लेखनीय गती साधली. प्रलंबित प्रकरणांचा भार लक्षणीयरीत्या कमी झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या द्वितीय अपील आणि तक्रारींच्या निपटाऱ्यात २०२५ मध्ये उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. २०२४ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये तक्रारींच्या निकाली काढण्याचे प्रमाण २८ टक्क्यांनी वाढले, तर द्वितीय अपिलाची प्रलंबितता ३७ टक्क्यांनी घटली आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा भार निम्म्याहून कमी करण्यात आयोगाला यश मिळाले आहे.

