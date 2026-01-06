Pune Information Commission : माहिती आयोगात प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला गती; पुणे खंडपीठाकडून एका वर्षात चार हजार तक्रारी निकाली!

पुणे : राज्य माहिती आयोगाच्या पुणे खंडपीठाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या द्वितीय अपील आणि तक्रारींच्या निपटाऱ्यात २०२५ मध्ये उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. २०२४ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये तक्रारींच्या निकाली काढण्याचे प्रमाण २८ टक्क्यांनी वाढले, तर द्वितीय अपिलाची प्रलंबितता ३७ टक्क्यांनी घटली आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा भार निम्म्याहून कमी करण्यात आयोगाला यश मिळाले आहे..राज्य माहिती आयोगाकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींच्या बाबतीत २०२४ मध्ये वर्षअखेर चार हजार ८२ तक्रारी प्रलंबित होत्या. केवळ १४५ तक्रारी निकाली निघाल्या होत्या. मात्र २०२५ मध्ये आयोगाने चार हजार ७२ तक्रारींचा निपटारा केला आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०२५ अखेरीस प्रलंबित तक्रारींची संख्या केवळ ९०६ वर आली आहे. तक्रारी निवारणाचे प्रमाण २८ टक्क्यांनी वाढले आहे..Pune Election : उंड्री–महुंमदवाडीमध्ये मोबाईल प्रचाराचा अतिरेक; मतदारांमध्ये तीव्र नाराजी!.द्वितीय अपील प्रकरणांतही गतीद्वितीय अपिलांच्या निपटाऱ्याच्या बाबतीतही आयोगाने सातत्य राखले आहे. २०२४ मध्ये १० हजार ५५६ अपिलाबाबत निकाल दिला होता. तर २०२५ मध्ये आठ हजार ९२५ अपिलांचा यशस्वी निपटारा करण्यात आला. परिणामी, २०२४ अखेरीस ९ हजार १६८ अपिले प्रलंबित होती. ही संख्या डिसेंबर २०२५ अखेरीस पाच हजार ७९७ वर आली आहे. म्हणजेच प्रलंबित अपिलामध्ये ३७ टक्क्यांची घट झाली आहे..तुलनात्मक आकडेवारी पाहता, २०२५ मध्ये तक्रारी आणि अपील निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेला अधिक गती मिळाली आहे. विशेषतः ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या कालावधीत निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या वाढली आहे. यामुळे मागील वर्षांतील प्रलंबित प्रकरणांवर नियंत्रण मिळविण्यास आयोगास मदत झाली आहे. पुणे खंडपीठाने सुनावणी प्रक्रियेत शिस्त, प्रकरणांच्या वर्गीकरणात सुधारणा आणि वेळापत्रकबद्ध कामकाज यांमुळे ही प्रगती साध्य केली आहे. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत नागरिकांना वेळेत न्याय मिळावा, हा आयोगाचा उद्देश आहे, अशी माहिती पुणे खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.