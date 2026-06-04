पुणे

Katraj Ghat: कात्रज घाटात संरक्षक भिंती ढासळल्या; सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे अपघाताचा धोका

Public outcry intensifies over pending repairs in old Katraj Ghat bypass: मांगडेवाडीच्या पुढे रस्त्यालगतच्या संरक्षक भिंती कोसळल्या आहेत. रात्रीच्या वेळी प्रकाशाची अपुरी व्यवस्था आणि ढासळलेले कठडे यामुळे अपघाताची शक्यता अधिक वाढली आहे.
Katraj Ghat Accident Risk

Katraj Ghat Accident Risk

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कात्रज: सातारा महामार्गावरील जुन्या कात्रज घाटात अनेक ठिकाणच्या संरक्षक भिंती पूर्णपणे ढासळलेल्या अवस्थेत असून, गेल्या अनेक महिन्यांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. मात्र, संबंधित विभागाकडून केवळ पाहणी केली गेली असून प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. पावसाळा तोंडावर आला असताना घाटातील ही धोकादायक परिस्थिती गंभीर बनली आहे. मुसळधार पावसामुळे ढासळलेल्या भागात भूस्खलन किंवा वाहन दरीत कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

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