Katraj Ghat: कात्रज घाटात संरक्षक भिंती ढासळल्या; सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षामुळे अपघाताचा धोका

कात्रज: सातारा महामार्गावरील जुन्या कात्रज घाटात अनेक ठिकाणच्या संरक्षक भिंती पूर्णपणे ढासळलेल्या अवस्थेत असून, गेल्या अनेक महिन्यांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. मात्र, संबंधित विभागाकडून केवळ पाहणी केली गेली असून प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. पावसाळा तोंडावर आला असताना घाटातील ही धोकादायक परिस्थिती गंभीर बनली आहे. मुसळधार पावसामुळे ढासळलेल्या भागात भूस्खलन किंवा वाहन दरीत कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..मांगडेवाडीच्या पुढे रस्त्यालगतच्या संरक्षक भिंती कोसळल्या आहेत. रात्रीच्या वेळी प्रकाशाची अपुरी व्यवस्था आणि ढासळलेले कठडे यामुळे अपघाताची शक्यता अधिक वाढली आहे. घाटातील पावसाळी पाणी वाहून नेणारी गटारे, दिशादर्शक फलक, इशारा फलक, रस्त्याकडील सुरक्षा भिंतींची रंगरंगोटी आणि इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजना गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित आहेत. त्यामुळे घाटातील वाहनचालकांचे जीव धोक्यात आले असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..Nagpur News : पुन्हा ‘नीट’ परीक्षा देण्याची हिम्मत नाही; विद्यार्थिनीने गळफास घेऊन संपविले जीवन, सुसाइड नोटमुळे खळबळ.पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच संरक्षक भिंतींचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करणे आवश्यक असताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग मात्र कुंभकर्णी झोपेत असल्याची टीका नागरिक करत आहेत. एखादी मोठी दुर्घटना घडून निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येणार का, असा संतप्त सवाल परिसरातून उपस्थित केला जात आहे..तक्रारी, पाहण्या आणि आश्वासने!वारंवार तक्रारी केल्यानंतर विभागाचे अधिकारी केवळ पाहणी करतात. मात्र दोन महिन्यांहून अधिक काळ उलटूनही काहीही काम नाही. अधिकाऱ्यांच्या या ढिसाळ कारभारामुळे नागरिकांचा संयम संपत चालला आहे..समृद्धी महामार्गानंतर आता शक्तीपीठ महामार्ग! एमएसआरडीसीची ‘शक्तीपीठ संवाद यात्रा’ सुरू; प्रशासन आणि शेतकरी एकाच व्यासपीठावर.कात्रज घाट परिसरातील संरक्षक भिंती पूर्णपणे ढासळल्या आहेत. खाली खोल दरी असल्याने मोठा अपघात होण्याचा धोका आहे. यापूर्वीही येथे अनेक अपघात घडले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्यांची उदासीनता पाहता, अपघात झाल्यावरच प्रशासनाला जाग येणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.- अॅड. सुमित कटारिया, वाहनचालक.कात्रज घाटातील ढासळलेल्या संरक्षक भिंतीच्या कामासाठी मुख्य अभियंता यांची परवानगी झाली आहे. मात्र विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर निविदा प्रक्रिया राबविता येत नाही. आचारसंहिता संपताच कामे हाती घेण्यात येतील.- देवेन मोरे, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.