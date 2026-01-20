पुणे

Pune Cycle Race: पुण्यातल्या सायकल स्पर्धेबाबत प्रशासनाचा मोठा निर्णय; स्पर्धकांच्या दिमतीला दोन विशेष पथके

Pune International Cycle Race 2026: स्पर्धा सुरु असलेल्या मार्गिकेच्या जवळ असलेल्या बाह्यरुग्ण विभाग व रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी व संबंधित कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
Pune Cycle Race

Pune Cycle Race

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Pune Latest News: पुणे आंतरराष्ट्रीय सायकल स्‍पर्धा (पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर) पुण्यात सुरू असून यामध्‍ये सहभागी झालेल्‍या देश-परदेशातील नामांकित सायकलपटूंसाठी महापालिकेच्‍या आरोग्‍य विभागाकडून दोन रुग्‍णवाहिकांसह दोन आरोग्‍य पथके तैनात करण्‍यात आली आहेत. या कालावधीत सायकलपटू व त्‍यांच्‍यासाठी असलेल्‍या इतर मनुष्यबळासाठी अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा तत्काळ उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही काळजी घेण्‍यात आली आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
Traffic
Bicycle
Cycle Ride

Related Stories

No stories found.