Pune Cycle Race: पुण्यातल्या सायकल स्पर्धेबाबत प्रशासनाचा मोठा निर्णय; स्पर्धकांच्या दिमतीला दोन विशेष पथके

पुणे आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धा (पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर) पुण्यात सुरू असून यामध्ये सहभागी झालेल्या देश-परदेशातील नामांकित सायकलपटूंसाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून दोन रुग्णवाहिकांसह दोन आरोग्य पथके तैनात करण्यात आली आहेत. या कालावधीत सायकलपटू व त्यांच्यासाठी असलेल्या इतर मनुष्यबळासाठी अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा तत्काळ उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही काळजी घेण्यात आली आहे. .या स्वतंत्र वैद्यकीय पथकात अस्थिव्यंग तज्ज्ञ, भौतिकोपचार तज्ज्ञ, परिचारिका आणि परिचर असे चार कर्मचारी असणार आहेत. ग्रँड टूर मार्गावरील शहरातील सर्व महापालिका दवाखाने आवश्यक औषधसाठा व वैद्यकीय सुविधांसह सज्ज ठेवण्यात आले आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित प्रतिसाद मिळावा, यासाठी संपूर्ण मार्गावर प्रत्येकी एक किलोमीटर अंतरावर रुग्णवाहिकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे..महापालिकेच्या हद्दीतील स्पर्धेच्या मार्गावरील प्रमुख खासगी रुग्णालयांशी समन्वय साधून त्यांना किमान दहा खाटा राखीव ठेवण्याबाबत तसेच सायकलपटूंना तातडीचे उपचार उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्राद्वारे सूचना देण्यात आल्या आहेत. मार्गिकेच्या जवळ असलेल्या बाह्यरुग्ण विभाग व रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी व संबंधित कर्मचारी विशेष सेवेसाठी नियुक्त करण्यात आले आहेत..अशी आहे आरोग्य व्यवस्था– बुधवारी (ता. २१) रोजी सकाळी लष्कर भागातून स्पर्धेला सुरवात होणार असून तेथे एक वैद्यकीय पथक तैनात असेल, तर सायंकाळी नांदेड सिटी येथे एक पथक तैनात राहणार आहे.– शुक्रवारी (ता. २३) रोजी बालेवाडी ते बालगंधर्व या मार्गिकेसाठी दोन्ही वैद्यकीय पथके असतील– आरोग्य विभागाच्या कीटक प्रतिबंधात्मक विभागामार्फत मार्गावर व जवळील परिसरात कीटकनाशक फवारणी केली आहे– या कार्यक्रमासाठी आरोग्य विभागात कॉल सेंटर कार्यान्वित– मार्गावरील जवळील दवाखाने व रुग्णालयांमार्फत रुग्णवाहिका उपलब्ध केल्या आहेत– तातडीच्या वैद्यकीय सुविधांचाही समन्वय.