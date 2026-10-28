गुंतवणुकीच्या बहाण्याने ४० लाखांची फसवणूक

पुणे, ता. २८ : वरसगाव येथील गृहप्रकल्पात गुंतवणूक केल्यास जादा परतावा आणि प्लॉटचे आमिष दाखवून एका व्यक्तीची ४० लाख सात हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी डेक्कन पोलिसांनी दोन व्यावसायिकांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
याबाबत श्रीकांत उत्तमराव जानोळकर (वय ५८, रा. बाणेर-पाषाण लिंक रस्ता, पुणे) यांनी डेक्कन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरून पोलिसांनी गणेश गुलाबराव ढमाळ (वय ५२, रा. दापोली, रत्नागिरी. मूळ रा. पांडे, ता. भोर) आणि अनिकेत वायकर या दोन संशयितांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींचे भांडारकर रस्त्यावरील प्रार्थना बिल्डिंगमध्ये पुष्कर शेल्टर प्रायव्हेट लिमिटेड नावाचे कार्यालय आहे. आरोपींनी जानोळकर यांना वरसगाव येथील प्रोजेक्टमध्ये पैसे गुंतवल्यास अतिरिक्त नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले. मुदतीत प्लॉट नावावर न केल्यास १८ टक्के व्याजासह रक्कम परत करण्याचे आश्वासन देऊन त्यांचा विश्वास संपादन केला. जानोळकर यांनी वेळोवेळी ४० लाख सात हजार रुपये गुंतवले. मात्र, मे २०१७ पासून आजतागायत त्यांना प्लॉट किंवा परतावा मिळाला नाही. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रुणाल मुल्ला यांनी घटनास्थळाला भेट दिली असून, पोलिस उपनिरीक्षक अजय भोसले तपास करत आहेत.
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