Pune Jagannath Rathayatra: पुण्यात इस्कॉनची भव्य श्री श्री जगन्नाथ रथयात्रा; जयघोष, पुष्पवृष्टी आणि हजारो भाविकांच्या सहभागाने शहर भक्तिमय

पुणे : ‘जय जगन्नाथ... जय बलराम... जय सुभद्रा...’ या अखंड जयघोषाने रविवारी पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले. हरे कृष्ण महामंत्राच्या गजरात नृत्य करणारे भाविक, रंगीबेरंगी फुलांनी सजलेला भव्य रथ, मार्गभर होणारी पुष्पवृष्टी आणि विविध राज्यातील पारंपरिक वाद्यांच्या निनादाने श्री श्री जगन्नाथ रथयात्रा सोहळा उत्साहात पार पडला. आंतरराष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कॉन), पुणे यांच्या वतीने आयोजित या रथयात्रेत हजारो भाविक सहभागी झाले होते..टिळक रस्त्यावरील स. प. महाविद्यालय येथून रथयात्रेला प्रारंभ झाला. इस्कॉन कात्रज-कोंढवा रस्ता येथील मंदिरातील भगवान जगन्नाथ, बलराम आणि सुभद्रा यांच्या मूर्ती खास सजविलेल्या २० फूट उंच रथावर विराजमान करण्यात आल्या होत्या. फुले आणि रंगीबेरंगी वस्त्रांनी सजविलेल्या रथाला हजारो भाविकांनी दोरीने ओढत शहरातून मार्गक्रमण केले. यंदा पुण्यातील या रथयात्रेचे दहावे वर्ष होते..स. प. महाविद्यालय, अभिनव महाविद्यालय चौक, बाजीराव रस्ता, शनिपार, लक्ष्मी रस्ता, शगुन चौक, ओंकारेश्वर मंदिर, बालगंधर्व रंगमंदिर, जंगली महाराज रस्ता, खंडुजीबाबा चौक आणि टिळक रस्ता मार्गे रथयात्रा पुन्हा स. प. महाविद्यालयात दाखल झाली. मार्गावर विविध ठिकाणी भाविकांनी रथाचे स्वागत करत पुष्पवृष्टी केली. विविध राज्यांतील पारंपरिक वाद्यपथके, कारंज्यांची आकर्षक सजावट, हायड्रोलिक हत्ती, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज, नृसिंह, वराह आणि बालाजी यांच्या वेशभूषेतील कलाकारांनी यात्रेची शोभा वाढविली. समारोपानंतर भगवान जगन्नाथांना ५६ भोगांचा नैवेद्य अर्पण करण्यात आला. दिवसभरात सुमारे २० हजार भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला, तर रथयात्रेच्या संपूर्ण मार्गावर एक लाख प्रसाद पाकिटांचे वितरण करण्यात आले. गीता आणि भागवतावरील पुस्तकांचेही वाटप करण्यात आले..रथयात्रा संपल्यानंतर स्वयंसेवकांनी संपूर्ण मार्गावरील प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि अन्य कचरा गोळा करून स्वच्छतेचा संदेश दिला. इस्कॉनचे संन्यासी लोकनाथ स्वामी, मंदिराचे अध्यक्ष राधेश्याम प्रभू यांच्यासह उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, आमदार श्रीकांत भारतीय, हेमंत रासने, निरंजन डावखरे, महापौर मंजूषा नागपुरे, महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा, राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचे अध्यक्ष आणि भाजपचे सरचिटणीस राजेश पांडे, कोहिनूर ग्रुपचे कृष्णकुमार गोयल आदी मान्यवरांनी रथयात्रेला उपस्थिती लावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.