Chandrakant Patil : जैन बोर्डिंग वादावर पडदा, 'जैन समाजाच्या मनात जे आहे, तेच झाले'; चंद्रकांत पाटलांची मोठी प्रतिक्रिया

पुणे : प्रत्येक समाजघटकाचा विश्वास कमावण्यातून भाजपला सातत्याने जनतेचा कौल मिळालेला आहे. त्याला तडा जाणार नाही, याची काळजी पक्ष, नेते आणि कार्यकर्ते सातत्याने घेत असतात. 'शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट'बाबतही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विश्वास पुन्हा एकदा सार्थ ठरवला आहे. जैन समाजाच्या भावनांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी न्याय दिला असल्याची प्रतिक्रिया उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील गुरुवारी दिली. .धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयामुळे जैन मुनींचाही सन्मानपूर्वक आदर केला गेला आहे. तसेच या प्रकरणात जैन समाजाने सामंजस्याची भूमिका घेतली. हा व्यवहार रद्द झाल्यामुळे गेले काही दिवस सुरू असलेल्या वादावर आता पडदा पडला आहे. 'जैन बोर्डिंगचा मुद्दा जैन समाज आणि संबंधित विकसक यांच्यातील असून, या प्रकरणात जैन समाजाच्या पाठिशी उभा राहणार,' अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली होती, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे..भाजपची दिवसागणिक वाढत असलेली ताकद हा अनेक नतद्रष्टांसाठी असूयेचा विषय आहे. त्यातूनच 'शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट'च्या व्यवहारात मुरलीधर मोहोळ यांचे नाव ओढले गेले. निवडणूक जवळ आली की अशा प्रयत्नांना जोर येतो. या प्रकरणात आरोपांची राळ उठवणाऱ्यांच्या इतिहासावर नजर टाकली, तर त्यांची पत काय आहे, हे सूज्ञ पुणेकरांना सहज समजू शकेल, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे..'जैन समाजाच्या मनात जे आहे, तेच होईल' हा जैन मुनींसमोर दिलेला शब्द आज धर्मादाय आयुक्तांच्या निकालाने पूर्णत्वास गेला. या सर्व प्रक्रियेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली. मी जैन समाजासोबत आहे आणि जैन समाज माझ्यासोबत, असे मी सुरुवातीपासून सांगत होतो. परंतु काही राजकारण्यांनी स्वार्थासाठी माझ्यावर खोटे आरोप केले. तरीही माझ्या आणि समाजाच्या नात्याला तडा जाण्याची अजिबातच शक्यता नव्हती.- मुरलीधर मोहोळ, राज्यमंत्री, सहकार आणि नागरी विमान वाहतूकजैन समाज अहिंसेच्या मार्गाने चालत आलेला आहे. आमच्या लढ्याला १०० टक्के यश आले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जैन समाजाला दिलेला शब्द पाळला, याचा आम्हा सर्व जैन बांधवांना मनापासून आनंद आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार रवींद्र धंगेकर आणि ज्यांनी ज्यांनी मदत केली, त्या सर्वांचे मनापासून आभार.- लक्ष्मीकांत खाबिया, जैन हॉस्टेल बचाव कृती समिती.ही केवळ एका मालमत्तेसाठी जैन समाजाची लढाई नव्हती, तर विद्यार्थ्यांच्या हक्कांची, समाजाच्या श्रद्धेची आणि न्यायाच्या तत्त्वांची सामाजिक लढाई होती. त्यासाठी समाजातील सर्वच घटकांचा आम्हाला पाठिंबा मिळाला. हा निर्णय केवळ एका ट्रस्टपुरता मर्यादित नाही, तर धर्मादाय कायद्यांतर्गत सर्व संस्थांसाठी पारदर्शकतेचा आणि न्यायाचा आदर्श निर्माण करणारा आहे.- अक्षय जैन, जैन हॉस्टेल बचाव कृती समिती.