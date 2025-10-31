पुणे

Chandrakant Patil : जैन बोर्डिंग वादावर पडदा, 'जैन समाजाच्या मनात जे आहे, तेच झाले'; चंद्रकांत पाटलांची मोठी प्रतिक्रिया

Pune Jain Boarding Case : 'शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट'च्या वादात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जैन समाजाच्या भावनांना न्याय दिल्यामुळे हा व्यवहार रद्द झाला; भाजप नेत्यांवर झालेल्या आरोपांवर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.
Fadnavis Upholds Jain Community's Trust

पुणे : प्रत्येक समाजघटकाचा विश्वास कमावण्यातून भाजपला सातत्याने जनतेचा कौल मिळालेला आहे. त्याला तडा जाणार नाही, याची काळजी पक्ष, नेते आणि कार्यकर्ते सातत्याने घेत असतात. ‘शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट’बाबतही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विश्वास पुन्हा एकदा सार्थ ठरवला आहे. जैन समाजाच्या भावनांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी न्याय दिला असल्याची प्रतिक्रिया उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील गुरुवारी दिली.

Chandrakant Patil
Devendra Fadnavis
Land Acquisition
pune muncipal corporation

