पुणे

नामांकित सराफी पेढीतील कर्मचाऱ्यावर गुन्हा

शिरूर, ता. १७ : सोन्याची मोड देतो, असे सांगून त्याबदल्यात एक कोटी रुपये घेऊन प्रत्यक्षात मोड किंवा घेतलेले पैसे परत न देता फसवणूक केल्याप्रकरणी पुण्यातील एका नामांकित सराफी पेढीतील कर्मचाऱ्याविरोधात शिरूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
याबाबत ओमकार अष्टेकर (रा. कोथरूड, पुणे) यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार प्रशांत कांतिलाल बर्मेचा (रा. शांतीनगर, पुणे) याच्याविरूद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अष्टेकर यांचे येथे सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांचे दुकान आहे. पुण्यातील लक्ष्मी रस्ता परिसरातील एका नामांकित ज्वेलर्स यांच्याशीही त्यांचा व्यवहार होता. ते सोन्याच्या मोडीच्या लगडी त्यांच्याकडून खरेदी करीत. त्यांच्या सांगण्यानुसार त्यांचे अष्टेकर यांच्यासमवेतचे सर्व व्यवहार बर्मेचा पाहत.
दरम्यान, सोन्याची मोड देतो, असे सांगून बर्मेचा याने अष्टेकर यांच्याकडे एक कोटी रुपयांची मागणी केली. बर्मेचा याच्या सांगण्यावरून ३१ जानेवारीला ही रक्कम घेण्यासाठी कविता रमाकांत पराळे आणि त्यांची मुलगी मधु रमाकांत पराळे (रा. केडगाव, अहिल्यानगर) या शिरूरला आल्या. अष्टेकर यांच्या दुकानातील व्यवस्थापक प्रतीक टाक यांनी त्यांना एक कोटी रुपये दिले. बर्मेचा याच्यामार्फत केलेल्या या व्यवहारापोटी कागदपत्रावर मधु पराळे यांनी खोटे नाव टाकून बनावट सही केली.
यानंतर अष्टेकर यांनी बर्मेचा याच्याकडे पैशांची मागणी केली असता त्यांनी १५ लाख ३५ हजार रुपये परत केले. मात्र, अनेकदा मागणी करूनही बर्मेचा याच्याकडून ८४ लाख ६५ हजार रुपये अद्याप परत मिळाले नाहीत. याबाबत अष्टेकर यांनी शिरूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार बर्मेचा याच्याविरूद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

