पुणे

सदनिकेचे कुलूप तोडून आठ लाखांचा ऐवज चोरी

सदनिकेचे कुलूप तोडून आठ लाखांचा ऐवज चोरी
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पुणे, ता. १७ : आंबेगाव बुद्रुक येथील शिवालय विहार सोसायटीत सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी आठ लाख पाच हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने आणि रोकड लांबविली. याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिंहगड महाविद्यालय परिसरातील शिवालय विहारमध्ये राहणारे तक्रारदार १० ऑगस्ट रोजी कुटुंबीयांसह परगावी गेले होते. ही संधी साधून चोरट्यांनी त्यांच्या बंद घराचे कुलूप तोडले आणि शयनगृहातील कपाटातून ऐवज चोरला. रविवारी (ता. १६) दुपारी तक्रारदार घरी परतल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत सीसीटीव्ही चित्रीकरण ताब्यात घेतले आहे. पोलिस उपनिरीक्षक नीलेश मोकाशी या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.
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ज्येष्ठ नागरिकाच्या घरातून दागिने चोरी
सिंहगड रस्ता परिसरात एका सोसायटीत राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकाच्या सदनिकेचे कुलूप उघडून चोरट्याने ३८ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरून नेल्याची घटना घडली. याबाबत एका ज्येष्ठ नागरिकाने पर्वती पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
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किराणा माल दुकानातून रोकड चोरीला
येरवड्यातील रामवाडी परिसरात किराणा माल विक्री दुकानाचे कुलूप तोडून चोरट्याने गल्ल्यातील रोकड, मोबाइल असा मुद्देमाल चोरून नेला. याबाबत किराणा माल दुकानदाराने चंदननगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. चोरट्यांनी दुकानाचे कुलूप तोडून गल्ल्यातील रोकड आणि मोबाइल असा ३५ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज चोरून नेला.

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