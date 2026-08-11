पुणे

मार्केट यार्ड, कर्वेनगरमध्ये दागिने हिसकावण्याच्या घटना

मार्केट यार्ड, कर्वेनगरमध्ये दागिने हिसकावण्याच्या घटना
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पुणे, ता. ११ ः महिलांकडील दागिने हिसकावण्याच्या घटना पुन्हा वाढल्या आहेत. चोरट्यांनी मार्केट यार्ड, कर्वेनगर भागात वेगवेगळ्या घटनेत महिलांकडील पावणेदोन लाख रुपयांचे दागिने हिसकावून नेले.

याबाबत ७९ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने मार्केट यार्ड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, चोरट्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार रविवारी (ता. ९) पत्नीसह मार्केट यार्ड भागातील अल अमीन सोसायटीच्या परिसरातून रात्री नऊच्या सुमारास निघाले होेते. त्या वेळी दुचाकीस्वार चोरट्यांनी त्यांच्या पत्नीच्या गळ्यातील ७८ हजार रुपयांचे मंगळसूत्र हिसकावून नेले. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासले असून, पोलिस उपनिरीक्षक अक्षयकुमार गडगडे तपास करत आहेत.

कर्वेनगरमधील कुलश्री सोसायटीच्या परिसरात सोमवारी (ता. १०) रात्री साडेआठच्या सुमारास दुचाकीस्वार चोरट्यांनी एका महिलेच्या गळ्यातील ६० हजार रुपयांचे मंगळसूत्र हिसकावून नेले. याबाबत ज्येष्ठ महिलेने वारजे पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक संजय नरळे तपास करत आहेत.

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