Pune: बहुमजली वाहनतळ पाडण्याचा घाट; जंगली महाराज रस्त्यावरील प्रकल्प ; दुरुस्तीचा खर्च परवडेना

पुणे: जंगली महाराज रस्त्यावरील पार्किंग समस्या कायम असताना महापालिकेकडून छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानाजवळील बहुमजली यांत्रिक वाहनतळ पाडण्याचा घाट घातला जात आहे. .संबंधित पार्किंग कालबाह्य झाल्याचे तसेच देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च मोठा असल्याने महापालिकेला ते चालविणे शक्य होत नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले आहे.जंगली महाराज रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी २००६-७ मध्ये महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानाजवळ महापालिकेने बहुमजली यांत्रिक वाहनतळ उभारले. काही वर्षांतच वाहनतळाला प्रतिसाद कमी येऊ लागला. देखभाल-दुरुस्तीकडेही दुर्लक्ष झाल्याने हे पार्किंग बंद पडले..Pune: ‘इबोला’च्या पार्श्वभूमीवर पुणे विमानतळावर तपासणी.जंगली महाराज रस्त्यावरील वाढत्या पार्किंग समस्येवर ‘सकाळ’ने प्रकाश टाकत व्यवस्था सुरू करण्याची गरज व्यक्त केली होती. दरम्यान, महापालिकेने त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले. महापालिका व महामेट्रो यांच्याकडून संबंधित पार्किंग सुरू करण्यासाठी पाहणी, बैठकाही झाल्या..त्यानुसार महामेट्रोकडून पार्किंग विकसित करून नफ्यातील ८० टक्के रक्कम महापालिकेला देण्याचेही निश्चित झाले होते. दरम्यान, संबंधित पार्किंगच्या देखभाल-दुरुस्तीचे काम पाहणाऱ्या एजन्सीने पाहणी करून दुरुस्तीसाठी दोन कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचा अहवाल दिला. मात्र तरीही पार्किंगचा प्रश्न सुटणार नाही, असा निष्कर्ष महापालिकेने काढला. त्यानंतर हा वाहनतळ पाडण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे..Premium|Options trading risk : झटपट श्रीमंत होण्याच्या नादात तरुणाई दिवाळखोरीकडे? अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली मोठी चिंता!."हे पार्किंग जुने व कालबाह्य झाले आहे. दुरुस्ती करूनही तेथे नवीन वाहने लावता येणार नाहीत. त्यामुळे संबंधित पार्किंग पाडण्याचा विचार सुरू आहे."- दिनकर गोजारे, प्रमुख, विशेष प्रकल्प विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.